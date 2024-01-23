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福全健保設攤位 賀龍年平安健康

【洛杉磯訊】
客戶提供
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福全健保（Clever Care Health Plan）參加年節展、且為贊助單位。為增進耆英的健保權益，福全健保為紅藍卡的長者們提供HMO福全健保優勢計劃，將傳統的東方養生醫療和西方醫學相結合，為華人長者量身定制醫療福利，提供中草藥補品津貼、不限次數的針灸，還涵蓋東方養生療法，如拔罐，推拿，刮痧，艾灸。攤位號碼：  A-27

 福全健保更在Monterey Park的社區服務中心，為社區長輩提供免費的養生、太極拳、瑜伽和各種東方養生的課程。 

福全健保致力於為華人長者提供更容易理解和使用的聯邦健保。詳情可到福全健保攤位了解。他們專業的服務團隊會說普通話、廣東話，用你熟悉的語言和思考方式，為你解答各種聯邦健保的問題，如果有任何問題可去電福全健保專業的服務團隊， 中文專線833-388-2482，粵語專線-833-388-2647，中文網站 zh.clevercarehealthplan.com。

Clever Care Health Plan, Inc.福全健保，是一個與Medicare簽約的HMO計劃，註冊取決於合約的續簽，福利因計劃而異。

健保 華人 福利

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