天湖山茗茶 國際舞台屢獲殊榮

蓝湖集團總部

日前，中國藍湖集團—天湖山茗茶在洛杉磯 公司舉辦記者會，藍湖集團—天湖山茗茶董事長劉鄭美分享了企業的發展歷程和核心理念。

藍湖集團位於中國福建省的福州市，是中國知名企業，其產品不僅國人喜愛，也遠銷世界各地美國，歐洲等70多個國家和地區。天湖集團在洛杉磯核桃 市擁有大型倉儲物流和產品展示廳，其產品在全美連鎖超市，各大參茸行，德誠行、99大華超市、168超市及Amazon電商平台暢銷。

董事長劉鄭美接受採訪

董事長劉鄭美接受媒體採訪時表示，企業的成功離不開對品質的嚴格要求，始終以生產健康、安全的產品為公司經營宗旨。 為確保產品的健康與安全，藍湖集團投入大量茶葉、食用菌、豆類及蔬菜製品的原料生產基地。擁有3000多畝有機茶基地和7000多畝綠色食品基地。公司通過有機認證，實現了產品從原材料種植、生產、加工等全過程的管控。 基地被多次評為福建省農業標準化示範區，為產品的高品質奠定了堅實基礎。

董事長劉鄭美介紹產品

該公司的品牌實力在國際上熠熠生輝，成功註冊了多個品牌商標，其中「天湖山」品牌更是在國際舞台上屢獲殊榮。 品牌不僅在歐美等地建立了長期的品牌授權經營，也與國際知名品牌如迪士尼 、Hello Kitty等合作，共同維護著工藝品領域的領先地位。

劉鄭美強調，公司注重品牌建設，在歐盟 、美國、澳洲 等地成功註冊了天湖山、山外山、滿城香、天都、THS等商標。 「天湖山」品牌也是福建省著名商標、福建國際知名品牌。 「天湖山牌禦春芽綠茶」、「天湖山茉莉花茶」分別榮獲2010年上海世博會名優茶金獎，獲得中國2010年上海世博會DEVNET館指定茶供應商，企業更是獲得聯合國經濟社會理事會授予「千年金獎」榮譽。 企業精心研發的「天湖山」牌抹茶更是在歐美市場大受歡迎，成為市場中的佼佼者。

經過二十多年的發展，「天湖山」品牌已經深入人心。 因其品牌影響力大，越來越多的顧客要求代理「天湖山」牌茗茶在其所在地區的銷售。

作為有擔當的企業，藍湖集團始終秉持「取之於社會，回報於社會」的理念，積極參與捐資助學、扶貧助困、抗疫救災等社會公益事業。 企業不僅關注物質層面的回饋，更關心老年人「就餐難」議題，積極支持地方孝老食堂建設，讓更多的老年人享受到「放心飯、暖心飯」。

藍湖集團以三大優勢引領品質生活，為茶葉產業注入新活力，為社會貢獻更多溫暖與關懷。