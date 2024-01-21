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維納斯國際醫美會所，天普市分店，盛大試營運

洛杉磯訊
左起董事長施文鍵，CEO 孫雅靜
左起董事長施文鍵，CEO 孫雅靜

1月19日，維納斯國際醫美會所（Venus Cosmetic Med Spa），天普市第六家分店，迎來盛大的試營運慶典，為賓客帶來一 場奢華、尊貴的美麗之旅。來自美國知名品牌的醫美廠商和愛美女士約百人到場祝賀，標誌維納斯醫美會所正式開啟，將為顧客提供高端醫美服務和獨特的美容體驗。

董事長施文鍵致辭（圖右）
董事長施文鍵致辭（圖右）

董事長施文鍵在致詞中表示，經營了13年醫美專業的韓美明星整形中心，經過醫美行業的升級，順應時代潮流的變遷，五年前更名為維納斯國際醫美科技公司，今天再次迎合醫美顧客的需求和產業的升級，創立了第六家維納斯國際醫美會所。

該會所面積超大近5千尺，裝潢奢侈而不張揚、大氣開放而兼顧隱私，是目前洛杉磯最大、功能齊全的高級醫美會所。 配備了一流的、最新一代的醫美機器，擁有20多名專業的韓國醫美醫生、護士及素質良好、服務熱情、醫美服務人員。希望這裡成為愛美人士的美貌之家！

CEO 孫雅靜致辭
CEO 孫雅靜致辭

維納斯國際醫美公司CEO孫雅靜表示，從事醫美業13年，維納斯醫美短短的幾年在洛杉磯已經有六家店，分別是兩家手術中心四家微整形店，在中國北京和天津都有分店。 醫療團隊所有人都是經驗豐富專業的韓國醫生和韓國護士，韓國醫生和亞洲人的審美觀比較接近，客人對他們的整形效果非常滿意。 今天開業的店是打造高奢品牌，項目有除皺、Botox、鐳射、填充、抗衰等。 會所有最先進的儀器，如Stella、M22、 超音波刀、熱瑪吉、超音波等目前業界最好的儀器，愛美人士可前去體驗。

美國大健康集團董事局主席Mike王表示，維納斯第六家醫美連鎖診所是美國大健康集團的子公司，美國大健康集團具有再生醫學 、生物製藥和美容醫療機構，相信在施總的帶領下，維納斯醫美會越辦越好！

銷售總監Sarah介紹了開幕當天許多免費體驗項目和促銷計劃，包括精美的伴手禮，讓賓客共同見證了一場醫美與奢華的完美融合，為大家帶來了愉悅的體驗。

美國知名醫美超音刀供應商代表現場講解，讓愛美女性了解超音刀主要功能與優勢及神奇效果。

維納斯醫美會所提供優質的全天然有機護膚，瘦身塑形護理，臉部護理和身體護理。 全天然有機護膚品由美國食品藥物管理局批准，讓肌膚享受有機植物細胞萃取物的特殊營養療程，健康和整體完美。

維納斯國際醫美會所預約電話：626-990-6603，地址：5928-5930 Temple City Blvd, Temple City, CA91780。

洛杉磯 天普 CEO

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