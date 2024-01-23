李家莊粉麵廠 免費試吃 收入捐華埠服務中心

「李家莊粉麵廠」 為迎春年節展贊助單位，兩天活動攤位上有免費試吃，收入全數捐贈給華埠服務中心。(圖／李家莊粉麵廠)

「李家莊粉麵廠」 為迎春年節展贊助單位，兩天活動攤位上有免費試吃，而且收入全數捐贈給華埠 服務中心。李家莊年節展攤位號碼A-35、 37、38。

傳統好粉麵，李家莊粉面廠展現了卓越的凝聚力，在蒙市的迎春年節展，李家莊號召大家一起投入社區，出錢出力共同參與，為建立一個更強大的社區環境而努力。該公司表示，這次活動不僅是一次商業展示，更是一次社區共融的表現。李家莊堅守著為社區作出貢獻的信念，將會把兩天的攤位收入，全數捐給華埠服務中心。

李家莊希望通過這次捐贈，成為李家莊與社區居民攜手共度的時刻。凸顯了李家莊對社區共同體的堅定承諾和關注。

從廣東沙河粉、腸粉、越南幼湯粉（Pho），到潮州粿條、泰式粿條、韓國粉皮，南加州 亞裔超市與餐館出售的新鮮米製食品，80%都來自同一家工廠：李家莊粉麵廠（Lees Noodle）。更有甚者，它的產品行銷全美35州，遠至關島與菲律賓都有空運訂單。

李家莊粉麵廠位於洛杉磯縣蒙特利公園市 的工廠，耗資百萬美元的機器人生產作業系統，三條生產線全由機器人為之，最後的產品裝箱出貨，也由機器人包辦。換言之，除了調製成份與產品分類依然仰賴人工外，其他幾乎是全自動化生產；有著衛生品質、超高效率與零失誤率。他們除了衛生、效率高、零失誤率、節省人工，連衛生局官員來檢查都很放心。該公司表示，機器人作業有諸多好處，省下的三分之一人工開銷，他們得以開發更多新產品。

雖已邁入機器人自動化生產，但李家莊粉麵廠的員工流動率非常低，絕大多數都是做了20、30年的老員工，他們還把自己的親人介紹進來上班，原因無他，李氏夫婦待人寬厚，是一家永續經營的企業。