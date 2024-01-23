我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

李家莊粉麵廠 免費試吃 收入捐華埠服務中心

洛杉磯訊
「李家莊粉麵廠」 為迎春年節展贊助單位，兩天活動攤位上有免費試吃，收入全數捐贈給華埠服務中心。(圖／李家莊粉麵廠)
「李家莊粉麵廠」 為迎春年節展贊助單位，兩天活動攤位上有免費試吃，收入全數捐贈給華埠服務中心。(圖／李家莊粉麵廠)

「李家莊粉麵廠」 為迎春年節展贊助單位，兩天活動攤位上有免費試吃，而且收入全數捐贈給華埠服務中心。李家莊年節展攤位號碼A-35、 37、38。

傳統好粉麵，李家莊粉面廠展現了卓越的凝聚力，在蒙市的迎春年節展，李家莊號召大家一起投入社區，出錢出力共同參與，為建立一個更強大的社區環境而努力。該公司表示，這次活動不僅是一次商業展示，更是一次社區共融的表現。李家莊堅守著為社區作出貢獻的信念，將會把兩天的攤位收入，全數捐給華埠服務中心。

李家莊希望通過這次捐贈，成為李家莊與社區居民攜手共度的時刻。凸顯了李家莊對社區共同體的堅定承諾和關注。

從廣東沙河粉、腸粉、越南幼湯粉（Pho），到潮州粿條、泰式粿條、韓國粉皮，南加州亞裔超市與餐館出售的新鮮米製食品，80%都來自同一家工廠：李家莊粉麵廠（Lees Noodle）。更有甚者，它的產品行銷全美35州，遠至關島與菲律賓都有空運訂單。

李家莊粉麵廠位於洛杉磯縣蒙特利公園市的工廠，耗資百萬美元的機器人生產作業系統，三條生產線全由機器人為之，最後的產品裝箱出貨，也由機器人包辦。換言之，除了調製成份與產品分類依然仰賴人工外，其他幾乎是全自動化生產；有著衛生品質、超高效率與零失誤率。他們除了衛生、效率高、零失誤率、節省人工，連衛生局官員來檢查都很放心。該公司表示，機器人作業有諸多好處，省下的三分之一人工開銷，他們得以開發更多新產品。

雖已邁入機器人自動化生產，但李家莊粉麵廠的員工流動率非常低，絕大多數都是做了20、30年的老員工，他們還把自己的親人介紹進來上班，原因無他，李氏夫婦待人寬厚，是一家永續經營的企業。

華埠 蒙特利公園市 加州

上一則

慶龍年 國泰銀行推出新春定存優惠

下一則

世報年節展╱華人街舞M.A.D 熱力放送迎新年

延伸閱讀

布碌崙華女 華埠助人反遭劫

布碌崙華女 華埠助人反遭劫
莊文怡宣誓就職：定為社區造福

莊文怡宣誓就職：定為社區造福
蒙市慘案周年 政要「希望與療癒」圓桌會議談限槍

蒙市慘案周年 政要「希望與療癒」圓桌會議談限槍
馬州蒙郡官員訪美京 將共謀社區福祉

馬州蒙郡官員訪美京 將共謀社區福祉
王嘉廉社區醫療中心舉辦最新版新冠疫苗流感疫苗免費接種活動

王嘉廉社區醫療中心舉辦最新版新冠疫苗流感疫苗免費接種活動
洛市社區成盜竊「天堂」 一夜間超50輛車被砸

洛市社區成盜竊「天堂」 一夜間超50輛車被砸

熱門新聞

華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
中國食品近年以進入美國和主流市場作為目標。（記者張宏／攝影）

進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

2024-01-16 01:20
爾灣警方正在通緝一名盜竊慣犯，該嫌疑人作案金額累積近四萬元。（Irvine Police Department）

爾灣生猛「零元購」靠這招一秒得手

2024-01-16 19:45
許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷，在社群上引起懷舊浪潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱一代回憶的結束 華人區網紅廣場如今...

2024-01-17 21:52

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警