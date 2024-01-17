煥然一新 充滿活力的新年健康

一年之計在於春，隨著2024年的到來，許多人的新年願望是健康！南海岸廣場除了全球知名的品牌精品店更致力於提供新成員讓消費者健康又有魅力品味。 對於那些希望為2024年健身目標更新裝備的人來說，南海岸廣場的最新精品店包括TYR、HOKA、JD Sports和新設計的New Balance。

TYR

千里之行始於足下，南海岸廣場有數家運動鞋精品店以專業科技及時尚提供各種時尚功能運動 鞋及服飾。其中TYR以創新和效能服裝、鞋類、眼鏡和泳裝，南海岸廣場店是該品牌的世界第二家。另外HOKA位於TYR隔壁，提供公路、全地形山野步道低調和標誌性的舒適極端腳墊鞋。

HOKA

還有

JD Sports

是創新運動鞋和服裝粉絲的最愛，提供全球知名品牌和最熱門的運動鞋。新百倫New Balance有韓團IU及日籍棒球名手大谷翔平 代言在廣場西區，提供跑鞋、服裝和配件。南海岸廣場其他知名品牌，如耐克、The North Face、lululemon、Vans等，還提供時尚實用的運動服服裝和健身器材。

JD Sports

新百倫New Balance

充足睡眠是健康的關鍵，研究表明1/3的美國人睡眠不足。 該廣場的新卡斯珀（Casper）精品店將於1月開業，提供舒適的睡眠產品，包括床墊、枕頭、床上用品、傢俱，甚至狗床。客戶可預約免費30、45分鐘至1小時的個性化體驗產品，甚至可以小睡一下。該店的其他創新功能包括該品牌的第一個Snooze Bar，睡眠專家協助客戶瞭解所有睡眠情況；還有互動體驗枕頭實驗室（Pillow Lab），客戶可以瞭解和測試每個Casper枕頭。在父母購物時，孩子們可在Bunkhouse玩樂享受。

廣場內許多家居和配件商店和精品店也提供睡眠解決方案，包括Frette、RH、Tempur-Pedic、Crate & Barrel、CB2、West Elm、Pottery Barn、Lovesac、Macy’s Home等。

美麗與健康是新開業的Byredo為南海岸廣場的美容、香水和健康品牌系列增添了巴黎時尚感。其中包括Diptyque、Fresh、Jo Malone、Kiehl’s、L’Occitane En Provence、Sephora等都支援家庭美學治療和多步驟自我護理。2024年，根源可以追溯到1221年 的Maria Novella將進駐新精品店，將提供護膚品、香水和健康產品。

在南海岸廣場的兩端，Nékter Juice Bar和Pressed提供含有活力和營養豐富成分的果汁、冰沙和植物碗。 對於新年健康，兩個品牌都提供清潔劑，以幫助更新、恢復活力和恢復活力。 兩店之間往返約一英里，可以加上Segerstrom藝術中心周圍的環形步道來增挑戰。在南海岸廣場和鄰近的藝術園區、天橋、樓梯和戶外空間行走，是任何地方最美觀的健身程式之一！

南海岸廣場是國際聞名領先的購物目的地，擁有280多家知名精品店和廣受好評的餐館，是文化和商業中心提供首屈一指的購物體驗。