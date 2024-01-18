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世報年節展／Live Oak土風舞社 山地舞慶龍年

記者楊青／洛杉磯報導
Live Oak土風舞社將在世界日報2024中國農曆新年街展廟會上表演高山族山地舞「阿里山的姑娘」和「娜奴娃娃」。（Sherry梁提供）
Live Oak土風舞社將在世界日報2024中國農曆新年街展廟會上表演高山族山地舞「阿里山的姑娘」和「娜奴娃娃」。（Sherry梁提供）

2024年1月27日、1月28日登場的世界日報中國農曆新年街展廟會，好戲連台，天普市Live Oak土風舞社將帶來兩支耳熟能詳的中文歌舞，喜慶洋洋慶龍年。

Live Oak土風舞社老師Sherry梁表示，這次帶來的將是「阿里山的姑娘」、「娜奴娃娃」兩曲歡快的高山族山地舞，八位舞者身穿紅色高山民族服裝，舞出新年的歡快和祝福。梁老師表示，配舞的兩首歌曲輕快動聽，歌詞朗朗上口，觀眾耳熟能詳。由於音樂震撼全場，舞蹈熱鬧精彩，舞步活潑青春，服裝漂亮奪目，可將山地姑娘的柔美與豪氣發揮得淋漓盡致。

土風舞是一種表現世界各國民俗風情的舞蹈，近年在華人社區非常盛行。 土風舞包括單人舞、雙人舞、團體舞及行列舞，也有參考社交舞、恰恰、探戈、華爾茲編配而成的舞蹈。Live Oak土風舞社近年多次在南加華人社區的大型活動中亮相，舞風熱情歡快。她們在2023年世界日報「嗨中秋」遊園會上，帶來「路邊的野花不要採」，搭配優美的中國傘舞，以「前程萬里」搭配活潑的pom pom彩球舞，再以「月兒像檸檬」配合輕快的中秋節應景舞，給觀眾留下深刻印象。

Live Oak土風舞社每周一至五上午9時至10時在天普市Live Oak公園大涼亭內上課，舞團名稱中的「Live Oak」也因此得名。梁老師表示，舞團今年已經走入第20個年頭，學員在這裡學舞、社交，自在快樂。舞團跳舞的音樂非常豐富，包括國語、粵語、台語及英文，歡迎女性朋友加入快樂跳舞運動。Live Oak公園大涼亭地址為：10144 Bogue St, Temple City。

Live Oak土風舞社將在世界日報2024中國農曆新年街展廟會上表演高山族山地...
Live Oak土風舞社將在世界日報2024中國農曆新年街展廟會上表演高山族山地舞「阿里山的姑娘」和「娜奴娃娃」。（Sherry梁提供）

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