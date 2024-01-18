龍年迎春年節展 攤位介紹／Waffle Land雞蛋糕

雞蛋糕是一種傳統街頭小食，香港地道街頭小吃之一，呈金黃色的蜂巢狀，有濃厚蛋糕的香味。(圖╱Waffle Land雞蛋糕)

Waffle Land雞蛋 糕年年都參加世報年節展，多年來受民眾喜愛，今年擴大攤位區，總共有6個攤位分別在兩區，3個攤位在L10、12、14靠近Garvey 與Lincolns朝南交口處，另3個攤位在N3、5、7靠近Garvey 與Nicholson朝北交口處。分別設在兩區讓大家方便購買，並提供更多好吃的特色美食及飲料。

雞蛋糕是一種傳統街頭小食，在五十年代已經出現，香港 地道街頭小吃之一，呈金黃色的蜂巢狀，有濃厚蛋糕的香味。傳統雞蛋仔中間是半空的，以雞蛋與獨家配方為基底調出香濃蛋液，倒在兩塊特製蜂巢狀鐵製模版的中間。倒出來的雞蛋仔呈金黃色，有濃郁雞蛋香味，可以說得上是外脆內軟。

雞蛋糕除了傳統原味之外，也可選擇有內餡的，有玉米、葡萄乾、椰子、巧克力、紫菜海苔多種口味，大人小孩都喜愛，買了雞蛋糕如回到家冷了，用小烤箱或氣炸鍋加熱一下下，跟現場熱熱的吃一樣好吃。

除了雞蛋糕外，Waffle Land還有鹹酥雞、臭豆腐、炸豆腐、蘿蔔糕、香腸、炸雞、牛肉串、羊肉串、魷魚等多種小吃，人氣商品還有現炸的炸豆腐、鹽酥雞、炸雞等等，熱騰騰出鍋金黃香酥，香氣逼人。烤牛肉串、羊肉串、烤魷魚，很多人聞香而來，每種烤串10串10串的買，全家大小邊走邊吃，過癮的不得了。