我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

龍年迎春年節展 攤位介紹／Waffle Land雞蛋糕

洛杉磯訊
雞蛋糕是一種傳統街頭小食，香港地道街頭小吃之一，呈金黃色的蜂巢狀，有濃厚蛋糕的香味。(圖╱Waffle Land雞蛋糕)
雞蛋糕是一種傳統街頭小食，香港地道街頭小吃之一，呈金黃色的蜂巢狀，有濃厚蛋糕的香味。(圖╱Waffle Land雞蛋糕)

Waffle Land雞蛋糕年年都參加世報年節展，多年來受民眾喜愛，今年擴大攤位區，總共有6個攤位分別在兩區，3個攤位在L10、12、14靠近Garvey 與Lincolns朝南交口處，另3個攤位在N3、5、7靠近Garvey 與Nicholson朝北交口處。分別設在兩區讓大家方便購買，並提供更多好吃的特色美食及飲料。

雞蛋糕是一種傳統街頭小食，在五十年代已經出現，香港地道街頭小吃之一，呈金黃色的蜂巢狀，有濃厚蛋糕的香味。傳統雞蛋仔中間是半空的，以雞蛋與獨家配方為基底調出香濃蛋液，倒在兩塊特製蜂巢狀鐵製模版的中間。倒出來的雞蛋仔呈金黃色，有濃郁雞蛋香味，可以說得上是外脆內軟。

雞蛋糕除了傳統原味之外，也可選擇有內餡的，有玉米、葡萄乾、椰子、巧克力、紫菜海苔多種口味，大人小孩都喜愛，買了雞蛋糕如回到家冷了，用小烤箱或氣炸鍋加熱一下下，跟現場熱熱的吃一樣好吃。

除了雞蛋糕外，Waffle Land還有鹹酥雞、臭豆腐、炸豆腐、蘿蔔糕、香腸、炸雞、牛肉串、羊肉串、魷魚等多種小吃，人氣商品還有現炸的炸豆腐、鹽酥雞、炸雞等等，熱騰騰出鍋金黃香酥，香氣逼人。烤牛肉串、羊肉串、烤魷魚，很多人聞香而來，每種烤串10串10串的買，全家大小邊走邊吃，過癮的不得了。

口渴買杯涼爽好喝的飲料，有多種飲料供選擇，最受歡迎但一般不容易找到的甘蔗汁，用新鮮甘蔗現榨，清甜好味道；椰子汁、西瓜汁等也很多人喜歡。

Waffle Land雞蛋糕年年都參加世報年節展，多年來受民眾喜愛。(圖╱Waf...
Waffle Land雞蛋糕年年都參加世報年節展，多年來受民眾喜愛。(圖╱Waffle Land雞蛋糕)
口渴買杯涼爽好喝的飲料，最受歡迎但一般不容易找到的甘蔗汁，用新鮮甘蔗現榨，清甜好...
口渴買杯涼爽好喝的飲料，最受歡迎但一般不容易找到的甘蔗汁，用新鮮甘蔗現榨，清甜好味道。(圖╱Waffle Land雞蛋糕)

雞蛋 香港

上一則

前F1冠軍賽車手巴頓售棕櫚泉豪宅 230萬掛牌上市

下一則

好康報您知／心安超市（Zion Market）

延伸閱讀

拉斯維加斯外最佳賭場Yaamava'歡度農曆新年

拉斯維加斯外最佳賭場Yaamava'歡度農曆新年
高麗菜家常料理營養滿分 內行人授3步驟一起動手做

高麗菜家常料理營養滿分 內行人授3步驟一起動手做
祥龍獻瑞慶新春 中國信託銀行歡慶農曆新年

祥龍獻瑞慶新春 中國信託銀行歡慶農曆新年
龍年迎春年節展／AMAMI-YA日式雞蛋糕

龍年迎春年節展／AMAMI-YA日式雞蛋糕
龍年迎春年節展／夏威夷蜂蜜甜筒

龍年迎春年節展／夏威夷蜂蜜甜筒
龍年迎春年節展／HUGO正宗台式小吃

龍年迎春年節展／HUGO正宗台式小吃

熱門新聞

Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
三大傳染病肆虐南加，華人如何應對？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

2024-01-11 13:45
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕