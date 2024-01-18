我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

長康健保幫助轉換 聯邦醫療保險優勢計劃

洛杉磯訊
長康健保 (Scan Health Plan)，幫助銀髮族轉換更適合自己的「聯邦醫療保險優勢計劃」。(圖╱長康健保)
長康健保 (Scan Health Plan)，幫助銀髮族轉換更適合自己的「聯邦醫療保險優勢計劃」。(圖╱長康健保)

長康健保 (Scan Health Plan)，幫助銀髮族轉換更適合自己的「聯邦醫療保險優勢計劃」。

每年都有機會參保更適合自己的聯邦醫療保險計劃，但如何才能找到適切的計劃？或需要新的聯邦醫療保險計劃？而Scan長康健保可以為大家提供協助。一年中很多事情都可能發生變化，包括健康需求及目前的承保，但如何知道自己目前的聯邦醫療保險計劃，已經不再符合健康需求了呢？

目前的健保計劃有好的一面，也有不好的一面，但值得擁有能讓你維持健康所需承保和福利的計劃，建議需要者探索各種選項，看看是否能找到更適合自己的計劃。如果仍不確定哪種計劃適合，可與周邊的人交流會有幫助，或可以與知識淵博的專家交談，他們可以幫助探索聯邦醫療保險之路，或是參加當地舉辦的介紹活動，與可能有類似問題的同齡人見面會談，「長康健保」在這兩方面都能為大家提供協助。

如果有任何疑問，「長康健保」知識淵博的聯邦醫療保險優勢計劃專家，都能隨時為大家提供幫助，別錯過在2024 年享受更佳福利、省錢和服務的機會，歡迎年節展的兩天到「長康健保」A8攤位查詢。

聯邦醫療保險 健保 福利

上一則

新加坡鷹標風油精 有效緩解許多疼痛 用途廣泛

下一則

舞在新年夜舞台劇 延至6月演出

延伸閱讀

傷病太多無力買健保 傳奇體操選手談病危募款的心酸

傷病太多無力買健保 傳奇體操選手談病危募款的心酸
北加蒙特瑞縣 陷就醫危機

北加蒙特瑞縣 陷就醫危機
莫利納健保在華社派發蔬果慶祝年節 共送出上千份之多受到僑胞熱烈回應

莫利納健保在華社派發蔬果慶祝年節 共送出上千份之多受到僑胞熱烈回應
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個
台灣健保改支付標準 最快明年上路

台灣健保改支付標準 最快明年上路
世報2024健保論壇 主題演講已於YouTube上線

世報2024健保論壇 主題演講已於YouTube上線

熱門新聞

Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
三大傳染病肆虐南加，華人如何應對？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

2024-01-11 13:45
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕