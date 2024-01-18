長康健保幫助轉換 聯邦醫療保險優勢計劃

長康健保 (Scan Health Plan)，幫助銀髮族轉換更適合自己的「聯邦醫療保險優勢計劃」。(圖╱長康健保)

長康健保 (Scan Health Plan)，幫助銀髮族轉換更適合自己的「聯邦醫療保險 優勢計劃」。

每年都有機會參保更適合自己的聯邦醫療保險計劃，但如何才能找到適切的計劃？或需要新的聯邦醫療保險計劃？而Scan長康健保可以為大家提供協助。一年中很多事情都可能發生變化，包括健康需求及目前的承保，但如何知道自己目前的聯邦醫療保險計劃，已經不再符合健康需求了呢？

目前的健保計劃有好的一面，也有不好的一面，但值得擁有能讓你維持健康所需承保和福利 的計劃，建議需要者探索各種選項，看看是否能找到更適合自己的計劃。如果仍不確定哪種計劃適合，可與周邊的人交流會有幫助，或可以與知識淵博的專家交談，他們可以幫助探索聯邦醫療保險之路，或是參加當地舉辦的介紹活動，與可能有類似問題的同齡人見面會談，「長康健保」在這兩方面都能為大家提供協助。

如果有任何疑問，「長康健保」知識淵博的聯邦醫療保險優勢計劃專家，都能隨時為大家提供幫助，別錯過在2024 年享受更佳福利、省錢和服務的機會，歡迎年節展的兩天到「長康健保」A8攤位查詢。