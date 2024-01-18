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新加坡鷹標風油精 有效緩解許多疼痛 用途廣泛

洛杉磯訊
鷹標公司有許多暢銷產品，除了鷹標風油精、鷹標薰衣草風油精、鷹標薄荷丁香風油精等。(圖╱鷹標公司)
鷹標公司有許多暢銷產品，除了鷹標風油精、鷹標薰衣草風油精、鷹標薄荷丁香風油精等。(圖╱鷹標公司)

鷹標風油精(Eagle Brand Medicated Oil) 品牌忠誠度高，具有百年悠久歷史，在國際上暢銷。他們是27日28日蒙市迎春年節展的主要贊助單位之一， 攤位號碼B14及 B16。

該公司表示，許多消費者知道該產品能有效驅蟲防蚊及止癢。其實鷹標風油精用途廣泛，味道清芳，可有效緩解關節疼痛、背酸、肩膀僵硬、頭眩頭痛、鼻塞、舟車暈浪，止癢，解除由於舟車暈浪，扭傷，蚊蟲叮咬所引起的不適。

鷹標公司有許多暢銷產品，除了鷹標風油精、鷹標薰衣草風油精、鷹標薄荷丁香風油精，還有Eagle Brand Medicated Roll On，Eucalyptus Oil，Eagle Balm ，Muscular Balm，Muscle Rub等。

該公司說明其產品的廣泛用途，具居家必備的條件： 1) 暫時舒緩身體各處疼痛。 因長時間固定坐姿，導致肌肉酸痛，關節炎，提取重物時會扭傷，或是背痛。2) 提神醒腦、緩解鼻塞。頭痛頭暈，可以把風油精滴在太陽穴上，具有提神醒腦的作用。若是有鼻塞現象，可以用棉花棒沾一點風油精放進鼻孔中，可以緩解鼻塞的情況。想舒解感冒症狀，也可以在紙巾或手帕上滴幾滴風油精，放在口鼻前深呼吸，效果也很好。3) 驅蚊止癢。爬山健行樹林茂密的地方先抹上風油精，在脖子、肚臍、腿上、手上做好防備，可避免蚊蟲騷擾。萬一被蚊子咬了風油精止癢效果佳。4) 活血驅寒。滴幾滴風油精在肚臍上輕輕按摩，風油精會隨著毛細血管進入身體，有加快血液流動、通經活絡、活血驅寒的效果。對女性經痛的現象，滴點風油精在肚臍上，也可起到緩解作用。

該公司表示，鷹標(Eagle Brand) 已被愛用者定位為優質藥油，在世界各地都建立了規模龐大的消費者品牌忠誠度。不僅爺爺奶奶們，年輕一輩也喜歡用，其性價比高，人氣排行一直高居不下。詢問訊息Eastland Food Corp. 電話800-645-0769， Email： [email protected] 。或Empire International電話909-923-8588，Email： [email protected]

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