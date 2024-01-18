利購倉儲會員店21日開幕 天天低價

利購倉儲會員店。(圖╱利購倉儲)

利購倉儲會員店(Resco Food Service) ，將於1月21日(週日)上午 10點開張。開張當天有多種大優惠。

當天優惠包括：（1）儲值1000元至2999元，可以返5%的點數，優惠僅限第一周。（2）家庭及個人登記會員付20元、再送20 元的現金禮券。（3）商業用戶登記會員30元、再送30元現金禮券。（4）儲值$1000 Gife Card 辦理餐廳VIP Card（需提供稅號），贈送李錦記餐廳專用 Gluten free soy sauce (8mlx250bag) 1 Box。（5）購滿50元以上贈送太太樂蘑菇精 227g 或 幺麻子花椒油 250ml。（6） 購滿200元以上贈送金龍魚食用調和油 4公升、或黃國寶米15lb 1包，優惠 1月21日 至28日2024截止 。另外加入會員還有很多驚喜；開業當天還有大量特價產品，是農曆新年前囤貨的好時機。

利購倉儲會員店，是一家充滿活力且快速發展的食品服務產業，實力雄厚，總部位於洛杉磯 。 工業市 新張5萬呎會員倉儲店（見圖），獨立建築超大停車場； 5千多種商品，大型冷凍庫；乾貨，食用油，罐頭，米麵，南北雜貨，海鮮，肉類，日用品應有盡有。齊全的商品方便批發商，餐廳採購，提供一條龍服務，更是家庭購物的好選擇。他們的宗旨是「利購，利購，讓利採購 」，做到物全價廉。

利購倉儲會員店還獨家代理多家產品，提供絕對的價格優勢，譬如金龙鱼牌食用植物調和油，非轉基因的特級初搾橄欖油，玉米胚芽油等當天均有特價。加多寳王老吉飲料，友臣肉松餅等都有優惠。

加入會員後，購買的積分無需等待，可立即反購。地址：17171 Gale Ave, City of Industry, CA (位Walmart對面，Gale Ave 與 Azusa 交口 )，電話：323-817-3366。