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橙縣Troy High School對外招生

橙縣訊

加州公立高中排名第二的橙縣富樂頓聯合高中學區的Troy High School（特洛伊高中），現開放對富樂頓學區以外學生招生，也是學區外的學生進入該校的好時機。學生需要提前通過考試，該項考試對外開放，考試日期還剩1月20日及27日。

特洛伊科技班課程（Troy Tech Program）分為四年，從九年級開始先修大學預修電腦科學原理課程，10至12年級再細分為不同方向，如媒體，商業，電腦科學，網絡防禦，工程，政府領導力等，這些課程以大學預修（AP），國際學士（IB），優等班（榮譽），雙重學分（Dual Credit），證書（Certification）等方式進行。

學生完成以科學、技術、工程、和數學為基礎的四年科技班課程後，12年級時還需完成150小時實習，可以是在公司實習，或跟著大學輔導教授。每年暑假，超過400位12年級學生得到實習學分，而這個學分對申請大學有競爭優勢。該校表示，讀完特洛伊科技班的99％學生都能進入理想大學。

Troy Tech 歡迎八年級學生申請，可至www.applicants.troyhigh.com， 發送電子郵件至 [email protected] 。電話714-626-4425，學校地址2200 E. Dorothy Lane, Fullerton, CA。

學區 加州 橙縣

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