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世報年節展╱台美小姐齊舞「茉莉花開」

本報記者／蒙特利公園市報導
三位台美小姐將在年節展上表演舞蹈「茉莉花開」，(左起)：蔣雨婕、宋依珊、林修帆。（受訪者提供）
三位台美小姐將在年節展上表演舞蹈「茉莉花開」，(左起)：蔣雨婕、宋依珊、林修帆。（受訪者提供）

世界日報2024年的迎春年節展將於1月27日至28日在蒙特利公園市舉辦，現場將有豐富多彩的表演，「2023年台美小姐」的三位優勝者也將參與其中，帶來優美動人的舞蹈「茉莉花開」。

三位表演者分別為「2023年台美小姐」皇后宋依珊（MimiQ Soong）、親善大使林修帆（Jill Lin）和蔣雨婕（Vivian Chiang），伴隨經典華語民歌「茉莉花」和其他歌謠，三人將帶來精彩的古典舞表演。宋依珊指出，為了這次表演，三人都做了很多準備，她們自行剪輯了舞蹈音樂，並相約時間一同練習。儘管三人都有一定舞蹈經驗，但其擅長的舞種各有不同，所以團隊合作十分重要，三人在辛勤練習和磨合後，舞蹈呈現變得越來越好。

宋依珊表示，之所以編排「茉莉花開」這樣的舞蹈，是因為看到茉莉會聯想到茉莉花茶，而茶是台灣文化必不可少的一部分。她希望通過這個舞蹈，能讓更多人了解和喜愛台灣文化。同時，宋依珊指出，這個表演還有「花開富貴」的寓意，希望能在年節展現場送上最真摯的新春祝福。三人還精心準備了旗袍為表演服裝，旨在舞出中華文化之美。

宋依珊將是第一次參加世報年節展，她表示非常期待，她出生和成長在東岸，以往過春節時都是與家人團聚共享大餐。在參與2023年台美小姐選拔時，宋依珊在訓練過程中進一步了解了台灣文化，對於自己台灣裔美國人的身分有了更多的自信和熱情。當選台美小姐皇后之後的這半年，宋依珊參加了許多活動，包括給總統當選人賴清德獻花，她感到十分榮幸。她表示，新的一年也會充分履行台美小姐的使命，幫助台灣被更多人看見，將台灣文化分享給更多人。

蒙特利公園市 賴清德 世界日報

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