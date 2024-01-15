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加州課稅又增加?! 【全民保險】免費諮詢長期護理保險!

洛杉磯訊

繳長期護理稅不如自己買長期護理險!有鑑於長期護理的需求與費用日益增大，加州政府也在盡快的推動長期護理稅的修法。根據目前提交的精算報告，加州政府將可能要向沒有合格長期護理險的加州居民徵收0.60% 到 3.00%的長期護理稅。此項稅收將根據每位加州居民的稅前收入來徵收並且沒有上限。舉例說明，假設年薪$10萬美金，應稅收入為$6萬美金，長期護理稅將根據年薪$10萬為基礎來徵收。此筆稅收將提供加州居民未來若無法做到六項生活自理基本行為 (自行吃飯、穿衣、洗澡、如廁、行走、或大小便失禁) 中的兩項或罹患阿茲海默症 (俗稱失智症)時，加州政府將提供每月 $1,500 至$6,000，最多兩年的長期護理福利，此福利未來也將會根據通貨膨脹率做出調整。

據統計，每四位65歲以上的老年人中就有三位需要長期護理服務，男性平均需要2.2年的長期護理服務而女性則需要3.7年，其中更有超過20%的民眾需要五年以上的長期護理服務。2022年美國平均長期護理費用為$400/天，一個月的花費就高達 $12,000，一旦需要長期護理時，只依靠政府的福利是遠遠不夠的。此外，雖然使用長期護理的人通常已超過65歲，但根據數據顯示，過去十年，未滿65歲就已經有長期護理需求的比例也在逐漸增加。據統計，目前已使用長期護理的人數當中約有7%的人口是介於31歲至64歲，因此建議趁身體健康時盡早規劃長期護理險，既可以免除長期護理稅更可以放大長期護理福利。想了解更多關於長期護理險福利，請觀看YouTube視頻

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