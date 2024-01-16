世報年節展╱西區中文兒童合唱團 唱響新年樂章

洛杉磯西區中文兒童合唱團在迪士尼進行表演。(受訪者提供）

世界日報2024年的迎春年節展將於1月27日至28日在蒙特利公園市 舉辦，現場會有豐富多彩的表演。其中，洛杉磯 西區中文兒童合唱團（West LA Chinese Children’s Chorus）將演出多首經典曲目，不僅能聽到孩子們動人的歌聲，還特別添加了成人、小孩的合唱節目，讓音樂層次更加豐富。

洛城西區中文兒童合唱團成立於2016年，由作曲家和兒童音樂教育家王靜宜博士創辦。根據王靜宜介紹，本次年節展，合唱團將身穿喜慶的紅色衣服，帶來六七首應景的歌曲。其中一首是適合在龍年傳唱的「龍的傳人」，一首叫「拜年」，還有一些具備冬季氛圍的歌曲，並穿插一些音樂劇的曲目，比如英文歌「Let's Go Fly a Kite」。除了小朋友單獨帶來的合唱，還會有成人和小孩的共同表演，包括曲目「感恩的心」，聲部上的呈現會更豐富。王靜宜指出，合唱團原本只是兒童團，但有些家長也產生興趣，便逐漸變成親子 合唱團。

王靜宜表示，合唱團主要在洛杉磯西部活躍，最初成立的宗旨是推廣中文歌謠，弘揚中華文化。她指出，合唱團學生背景非常多元，覆蓋多個族裔，許多家長希望孩子能通過唱中文歌曲學習中文，並了解更多中華文化。因此，王靜宜會儘量用中文授課，帶領學生了解歌詞和寓意，並組織學生參加像年節展這樣的文化活動，讓學生們沈浸式體驗中華文化。