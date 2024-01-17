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拉斯維加斯外最佳賭場Yaamava'歡度農曆新年

洛杉磯訊

在即將到來的農曆新年，Yaamava'Resort&Casino為祝民眾龍年行大運，特於1月27日28日兩天，在世報舉辦年節展活動現場Garvey路上的Garfield與Alhambra兩個街口處，贊助兩幅最大的Banner，歡迎讀者前往現場拍照打卡。

Yaamava'距離洛杉磯市中心僅七十 英里（見圖），在農曆新年期間，整個Yaamava'都將被裝飾的紅火富麗，洋溢歡騰熱鬧的節日氣氛。並在2月10日和11日，舉辦任賢齊（見圖）的「想你了」洛杉磯站巡演，為新春慶祝活動增添趣味。

座落於高地（Highland）市的Yaamava''是是內陸帝國（ＩＥ）唯一一家獲Forbes Travel Guide認可，並獲ＡＡＡ評為鑽石級的娛樂場所，擁有一棟樓高 17層，設有寬敞套房的酒店、高空泳池、Forbes五星級水療和美容沙龍，以及可容納 2800人的劇院，每年都舉辦多場世界極演出，是加州最優質的博彩和娛樂勝地。

在去年十一月，最新娛樂場所909 Food Hall的盛大開幕，更使Yaamava '成為南加州的終極體育娛樂中心。該場所設有78個座位的吧台遊戲、令人驚嘆的 20Ｋ ＬＥＤ拱門，以及一個寛50呎高12呎的壯觀大螢幕，可分成 一百五十 多個小螢幕展示不同內容，為球迷提供在加州絕無僅有的360度觀賞體驗。

Yaamava'是美國西岸老虎機最多的賭場，擁有7000多部老虎機，還有五個高注額遊戲廳。除了提供賭場遊戲、著名藝人的現場表演、多家豪華名店、餐飲和世界級水療設施外，Yaamava'還是全美粉絲心目中排名第一的「拉斯維加斯以外最佳賭場」，而Yaamava'的高級餐廳The Pines Modern Steakhouse也在同年的USA Today的10 Best Readers'Choice Awards評選中、被評為年度「最佳賭場餐廳」。

除了在遊戲和娛樂方面的成就外，Yaamava'對當地社區也有著深厚的責任感。去年三月份，Yaamava'捐贈了三十萬美元給三個組織，以支持蒙市農曆新年槍擊案的受害者，幫助他們的長期復康。

Yaamava'Resort&Casino帶來了豐富的節慶活動和刺激體驗，讓賓客在洛杉磯就能享受到世界級的娛樂。無論是欣賞精彩演出、品嚐精緻美食、還是享受高級設施，Yaamava'都致力為賓客締造一流體驗。這個新年，不必遠赴拉斯維加斯，就能在Yaamava'玩得盡興。更多即時訊息可隨時至www.yaamava.com查看。

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