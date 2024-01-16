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H Mart攤位舉辦大贈送活動 歡迎踴躍參與

洛杉磯訊
玩轉幸運轉輪、折扣劵。(圖／H Mart超市)
玩轉幸運轉輪、折扣劵。(圖／H Mart超市)

H Mart超市是世界日報27日及28日年節展的贊助廠商。在兩天的活動中，H Mart 的攤位將提供三大贈送活動，保證人人有獎，來就送，令大家拿得快樂玩的開心，包括：（一）玩轉幸運轉輪（需關注 H Mart 微信公眾號，即可參加幸運大轉盤活動，100%中獎。（二）免費試吃品嚐 H Mart 具人氣的商品。(三）活動現場派發超市購物的$5、$10 驚喜折扣劵。 H Mart 攤位號碼是 D34 及D36。

H Mart集團運營歷史超過40年，是北美最大的亞洲食品零售連鎖超市集團之一。致力於提供亞洲進口及歐美食品，生鮮蔬果，肉類，海鮮，家庭用品及熟食。

H Mart於1982年成立，首家分店開設於美國紐約Woodside區，目前已在全美14個州運營超過97家分店。H Mart的物流體系由五間現代化倉儲集散中心及一間食品加工中心構成。在4,500多名員工的共同奮鬥下，年銷售額已超過15億美金。2014年由美國零售業聯合會 (National Retail Federation) 評選的100個最具潛力的企業中，H Mart高居第13位。

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好康報您知╱漢亞龍超市（H MART）

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