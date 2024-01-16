祥龍獻瑞慶新春 中國信託銀行歡慶農曆新年

中信美國總部。(圖／中國信託銀行提供)

中國信託銀行(CTBC Bank USA)參與並贊助世界日報一年一度的迎春年節展，27日及28日在Garvey與Garfield 活動入口處大型看板上，設置兩個大型廣告跟讀者拜年，藉由此次活動，感謝社區客戶30年多來的支持，並將持續提供一流及專業的銀行服務。

中國信託銀行於2023年成功的跨越另一個里程碑，於南加區域開設了五家新分行，分別位於鑽石吧，天普市，托倫斯，核桃市以及哈仙達岡。分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人 銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州、紐約州、紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行在全球有348家分子行，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡 、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。更多中國信託全球速匯細節，可上網www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

除了一般的銀行業務，他們還提供多種房屋貸款 方案並接受海外財產證明及信用紀錄，房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。許多人關心退休後的財務規劃，中國信託銀行的財富管理團隊，幫助打造個人化的投資理財計畫。

中國信託銀行身為社區銀行的一員，提供專業個人化的服務，從準備文件到提交申請，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。中國信託銀行為聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務。

中國信託銀行擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區服務。網址www.ctbcbankusa.com。

圖為：位於洛杉磯市中心的中信美國總部。