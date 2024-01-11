美國大健康產業集團，新品「離子修飾蛋白勝肽」發佈會

董事會主席 MAIK王 接受采訪

1月11日，美國大健康產業集團（股票代號AAGH）正式對外發布新品「離子修飾蛋白勝肽」上市，董事會主席Mike 王攜蔡孟慧博士及其研發團隊詳細介紹了新產品， 研發團隊和經銷商對新產品信心滿滿，現場各大媒體采訪。

美國大健康產業集團董事會主席Mike在發布會表示，今天的發布是向市場宣布一個重大訊息，美國大健康產業集團蔡孟慧博士及其研發團隊25 年來對「蛋白質表面離子修飾技術」的科學性、真實性、可靠性和實用性進行了大量的實驗研究，申請了超長效口服胰島素，胰酶抗癌抗炎等十幾項專利，為這項技術的應用和發展積累了豐富的經驗 ，提供了大量的證據，奠定了堅實的基礎。

蔡孟慧博士介紹研發過程

蔡孟慧博士根據多年的實驗研究數據和使用者服用後的結果進行整理和分析，發現這些離子修飾蛋白肽對腦瘤，以及各種重症如鼻咽、 口腔、 肺、 胃、乳、卵巢等癌症 都有非常強的生物活性和輔助作用。

Mike王說，蔡孟慧博士世界首創、獨家專利的「蛋白質表面離子修飾技術」可以保持和提高蛋白肽原有的生物活性；還可使蛋白肽產生新的生物活性；抵禦消化酶對蛋白肽的消化、破壞和水解；增強蛋白肽與腸粘膜的親和力；明顯提高蛋白肽完整口服吸收率。

合照

「蛋白質表面離子修飾技術」的突破，使得蛋白肽的口服完整利用進入了一個新歷史時期。 該項創新技術在藥物和食物領域有著非常廣泛的應用前景。 對防治慢性病、重大疾病、疑難雜症、罕見疾病藥物的研發以及中藥和天然藥物的發展也將會產生革命性和顛覆性的影響。

美國大健康產業集團蔡孟慧博士表示，蛋白肽是生命自身的物質與生命息息相關，對健康至關重要，決定生老病死，影響生命週期的長短，參與生命活動的一切過程，沒有蛋白肽就沒有生命。

蛋白肽作用廣泛，功效強大，安全性高，「蛋白質表面離子修飾技術」的主要作用是顯著提高蛋白肽的完整口服吸收率。 該項技術是世界首創、獨特、應用廣泛、化普通為神奇、點石成金、大道至簡的通用技術，使得蛋白肽的口服利用進入了一個新的階段，希望這些產品為人類的健康提供重要的作用。

新藥申請是AGH集團創新科技專利產品宏圖篇章的開篇大作， AGH集團發明科學家蔡孟慧博士世界獨創的蛋白肽表面離子修飾技術的核心專利產品，透過大量的臨床實驗及有關權威資質機構的檢測 ，已經開始批量產出，進入市場化商業化的發展階段。

2024 年，美國大健康產業集團將同時啟動在美國、中國、日本 和新加坡 4 國的新藥申請流程。 其中抗癌蛋白勝肽和超長效口服胰島專利產品列入首批新藥申請清單。 離子修飾蛋白勝肽的問世，將有利於延長人類健康壽命 20 年，幫助每個人健康度過百歲。

更多可電626-576-2218，或上網WWW.AAGHUS.COM。