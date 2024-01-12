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蒙市林肯酒店 用全新姿態擁抱未來

洛杉磯訊
林肯酒店。(業者提供)
林肯酒店。(業者提供)

2023年，美國旅館業迎來疫情後的快速恢復，面臨多元市場的需求，走過40年歷史的老字號林肯酒店，三年磨一劍，全新裝修後，以「新印象、新形象、新景象」再次華麗登場。通過硬件改造和服務提升，很快獲得了消費市場的熱捧，住客的結構除了跨州訪客和本地客人外，海外遊客比例快速上升。

老牌華人城市蒙特利公園市受中國旅客熟知，林肯酒店位於蒙市的核心商業區，開業以來一直是該市的地標建築，接待過無數來自中國的旅客和團體。林肯酒店一年來通過各種社交媒體平台，持續進行有效宣傳，也引起了中國境內數十家大型旅遊集團的持續關注。截止2023年底，已與中國的北京、上海、廣州、深圳等十多家旅遊集團簽署了2024年訂房合作協議，並有數個國際會議團體發來訂單。

2024年赴美旅遊市場結構將會發生很大調整，以及面對2026年洛杉磯世界杯、2028年洛杉磯奧運會的需求，「品質」才是核心競爭力。林肯酒店2023年底之前對於部分房間硬件和空間再次做了升級改造，全新的5000呎餐吧隆重開業，5400呎的宴會廳增添了新的視覺和音響系統，對細分市場的開發、異業合作、新增項目等，一直在堅持突破。

「用全新姿態擁抱未來」成為林肯酒店2024年的新年寄語和目標。

洛杉磯 蒙特利公園市 疫情

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