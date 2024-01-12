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南海岸廣場 新開多家增進健康具魅力精品店

橙縣訊

一年之計在於春，隨著2024年的到來，許多人的新年願望是健康。「南海岸廣場South Coast Plaza」除了全球知名的品牌精品店，更致力於提供新成員，讓消費者健康又有魅力品味。

對於希望為2024年健身目標更新裝備的人來說，南海岸廣場的最新精品店包括TYR、HOKA、JD Sports和新設計的New Balance。千里之行始於足下，南海岸廣場有數家運動鞋精品店，以專業科技提供各種時尚功能運動鞋及服飾。其中TYR提供以創新和效能服裝、鞋類、眼鏡和泳裝，南海岸廣場店是該品牌的世界第二家。另外HOKA位於TYR隔壁，提供公路、全地形山野步道、低調和標誌性的舒適極端腳墊鞋。還有JD Sports受創新運動鞋和服裝的粉絲追捧，提供全球知名品牌和熱門的運動鞋。New Balance有韓團IU及日籍棒球名手大谷翔平代言在廣場西區，提供跑鞋、服裝和配件。南海岸廣場其他知名品牌，如耐克、The North Face、lululemon、Vans等，還提供時尚實用的運動服服裝和健身器材。

充足睡眠是健康的關鍵，研究表明1/3的美國人睡眠不足。 該廣場的新卡斯珀（Casper）精品店於1月開業，提供舒適的睡眠產品，包括床墊、枕頭、床上用品、家具，甚至狗床。客戶可預約免費30、45分鐘至1小時的個性化體驗產品，甚至可以小睡一下。該店的其他創新功能包括該品牌的第一個Snooze Bar，睡眠專家協助客戶瞭解所有睡眠情況；還有互動體驗枕頭實驗室（Pillow Lab），客戶可以瞭解和測試每個Casper枕頭。在父母購物時，孩子們可在Bunkhouse玩樂享受。廣場內許多家居和配件商店和精品店，也提供睡眠解決方案，包括Frette、RH、Tempur-Pedic、Crate & Barrel、CB2、West Elm、Pottery Barn、Lovesac、Macy's Home等。

新開業的Byredo為南海岸廣場的美容、香水和健康品牌系列，增添了巴黎時尚感。其中包括Diptyque、Fresh、Jo Malone、Kiehl's、L'Occitane En Provence、Sephora等都支援家庭美學治療和多步驟自我護理。2024年，根源可追溯到1221年的Maria Novella將進駐，將提供護膚品、香水和健康產品。

在南海岸廣場的兩端，Nékter Juice Bar和Pressed提供含有活力和營養豐富成分的果汁、冰沙和植物碗。 對於新年重置，兩個品牌都提供清潔劑，以幫助更新、恢復活力和恢復活力。兩店之間往返約一英里，可以加上Segerstrom藝術中心周圍的環形步道來增挑戰。

南海岸廣場擁有280多家知名精品店和受好評的餐館，提供首屈一指的購物體驗。

Macy's 大谷翔平

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