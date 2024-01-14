Tony Wang 會計師提醒 2024報稅幾個重要日

在迎接2024新年之際，佳財會計師事務所Tony Wang會計師提醒，納稅人是否為2023年度報稅 做好了準備，相關稅表 、文件收集以及截止日期是否已加在行事曆上。

Tony Wang指出，2024年報稅重要項目及日期：(一) 個人所得稅申報截止日在2024年 4月15日，如果需要多一些時間準備，可以送出六個月的延報期至10月15日，但稅金仍須在4月15日繳納到位， 否則之後再補稅的話 要付罰金及利息。若在海外有美金一萬元以上的存款務必要申報FBAR。

(二) 無論是上班族或是獨立承包商，都會在1月31日之前收到從雇主發出的W-2或是付款方發出的1099-NEC。收到時，務必確認文件上的名字及社安號是否正確，若資訊有誤，要立即通知雇主或付款方。

(三) S Corp 或 Partnership 成員會在3月15日之前收到Schedule K-1。 S Corp 的股東還要索取聯邦和州的 Form 7203，待收到之後才能申報個人所得稅。

(四) 如果是透過Covered California (或Market Place) 購買健康保險 ， 也會在1月31日2024之前收到Form 1095-A，報稅時務必提交此文件， 否則e-file時會被退回。

有關Corp, LLC and Single-member LLC申報實益所有人的新規定是： 2023年 12月31日前成立的公司要在2024年 12月31日之前在網上申報；2024年 1月1日之後成立的公司要在成立的90天之內申報；2025年 1月1日之後成立的公司要在成立的30天之內申報。

Tony Wang建議納稅人先將2023年稅務相關文件整理收齊並確認無漏報之後，再進行報稅事宜。佳財會計師事務所 (California Public Accountancy Corp.) 地址在17700 Castleton St. #515, City of Industry, CA，詳情可電詢 (626)810-6788或 (888) 975-6789 ，網址www.UStax1.com。