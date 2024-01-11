OCM美國華源食品 中國新潮食品展銷1/13開幕

由OCM美國華源食品集團主辦的「第六屆中國新潮食品展銷會」，將於1月13日在波莫納國際展覽中心盛大開幕，為期兩天。

OCM今天舉辦新聞發佈會，由董事長王剛主持；國會議員、洛杉磯 政界官員、以及來自全美各地的超市負責人、與各界商業代表數百位來賓參加。

美國華源食品集團於2015年8月成立，以華源為名，彰顯了該集團引進中國最新潮優質食品飲料品牌的理念， 讓中國優質食品走出國門，讓更多的人品嘗到中國的味道。該食品集團總部位於洛杉磯倉儲面積超過30萬呎，紐約分公司倉儲面積10萬呎，全美倉儲總面積已達到645,000 平方呎。

OCM華源食品集團大力發展深度分銷體系，持續強化對美國市場的覆蓋，先後成為元氣森林、衛龍、稻香村、王老吉、鷹金錢、蒙牛、今麥郎、真味、海天、甘源、好人家、白家、徐福記、南字、茶裏、Simply Foods、 Highline coffee、 Flying Goose、Samyang、 CJ Foods、 UFC、 好麗友等品牌的美國代理商。2023年OCM已成功將元氣森林進駐Costco的大賣場，全美591家COSTCO門店全面開售元氣森林，這是OCM攜手元氣森林開拓美國市場的一小步，更是中國食品品牌出海的一大步。2024年是OCM將繼續進軍主流市場，目前已與Kroger，HEB Central Market， Whole Foods， Grocery Outlet，99 Cents Store等建立了合作關係，大舉邁進主流市場腳步已經打響。

集團董事長王剛表示，中國新潮食品展銷會自 2018 年起已舉辦五屆，並成為美國規模最大的中國食品展銷會，本屆的食品展承辦整個5號展廳。新年囤貨、親子娛樂、拍照表演，統統等你來打卡。年味十足的許願牆、網紅牆駐足流連；精彩的表演、遊戲區歡聲連連；更有玲娜貝兒、星黛露巨型人偶等你相擁，玲琅滿目的零食滿購就送驚喜手推車。

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