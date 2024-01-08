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現代汽車2024 Elantra和Santa Fe榮獲公路安全保險協會 Top Safety Pick+殊榮

洛杉磯訊
2024現代Elantra
2024現代Elantra

•TOP SAFETY PICK+是公路安全保險協會(IIHS)的最高汽車安全評級

• Elantra和Tucson符合更新過且更嚴格的耐撞性評估

現代汽車的2024年Elantra和Tucson分別獲得了由公路安全保險協會(IIHS)所頒發的Top Safety Pick+(TSP+)評價，這是IIHS的最高殊榮。這兩款車型因滿足了IIHS最新且最嚴格的耐撞性評估標準，並且備有在日夜保護行人的前方防碰撞系統，而獲得了IIHS的認可。這項最新的成就加強了現代汽車對IIHS更先進的駕駛人和行人安全要求的承諾。

現代汽車公司全球首席安全官Brian Latouf表示：「這對我們最近更新的Elantra轎車和Tucson緊湊型休旅車型，兩款銷售量最高的車型，是一個絕好的消息。我們將改進車輛的安全工程作為首要任務，以滿足IIHS最近制定的更嚴格的TSP+測試要求。我們感到極為自豪的是，現代汽車現今擁有五輛TSP+評級的車款(2023 Palisade、2023 IONIQ 6、2024 Tucson、2024 Elantra，和2024 IONIQ 5)以及一輛TSP車款(2023 Sonata/Sonata EV)。」

要獲得2023年Top Safety Pick+的殊榮，評選車款必須要在駕駛人方前部、乘客方前部，以及更新的側面測試中獲得「良好」的評級，並且必須備有在測試中獲得「進階」或是「優越」的日夜前方防碰撞系統。同時，獲得「可接受」或是「良好」評級的頭燈必須要是所有配置的標準配備。

2024現代Tucson
2024現代Tucson

IIHS表示：「Elantra和Tucson皆配備了標準的前方防碰撞系統，該系統在日間行人測試中獲得了優越評級，在夜間評估中，Tucson獲得了進階評級，Elantra則獲得了優越評級。」

北美現代汽車

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

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