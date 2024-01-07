2024 林大衛保險團隊全民講座 ·保險·稅務·商業控訟

2024年林大衛保險 團隊，聯合華人知名律師，會計師，為大家提供線上免費講座，將對大家關心的保費 暴漲，稅務優惠及商業控訴的話題給出解答和解決辦法。講座時間 1月26日（周五）下午1點30分。線上播放地址：世界日報U視頻。

擁有30年保險經驗的林大衛，將為大家講解在2024年保險局重大改革期間，許多A級保險公司紛紛出走加州 ，民眾汽車房屋保費暴漲甚至不續保的原因。以及在這個保險公司大洗牌，大變動期間，民眾該如何面對保費漲價和取消，怎樣拿到最大的保險優惠。林大衛保險還會推出各項福利免費服務，為大家提供免費的公證服務，交通學校罰單銷點費用報銷以及聯邦紅藍卡Part B申請的指導幫助。同時還會為公司老闆提供最新的勞工 海報並全年更新。

資深律師李斌會站在小企業主的立場上幫大家講解面對商業控訴時如何應對。公寓房東 應怎樣應對房客的控訴。在這個商業訴訟愈演愈烈的今天，小企業主，商業房東，公寓房東應做那些準備，如何避免訴訟雷區。

資深勞工律師于澤傑會代表僱主來講解2024勞工法的新規對僱主的影響及如何避免勞工法控訴。

李豪會計師是前中美會計師協會的創會會長，會幫民衆解讀2024聯邦稅法加州稅法重大改變。在稅法新規下個人該如何合法節稅。民眾的投資賬戶，海外賬戶該如何管理報稅等都會給出解答。

黃杰峰會計師也是前中美會計師協會會長，2024年加州模型行業最低工資大幅上漲至20美元每小時，公司開銷大幅增加。黃會計師會講解如何合法省稅，利用2024公司新稅法的優惠，減少公司開銷，並獲得稅務優惠。

2024年林大衛保險團隊全民講座覆蓋保險，理財和法律方方面面，如果無法準時觀看，也可到林大衛保險的網站上觀看視頻重放。

林大衛承諾30年來宗旨不變，從這裡出去的每一份保單都會負責到底。林大衛保險特別的短信號碼 818-675-1272，民眾可以發送您的民眾和電子郵箱加入每個月的新聞訂閱。

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