鄭博仁律師談 2024年多項已生效的加州新法

隨著2024年的到來，加州 將迎來一系列具有重大影響的新法律。加州州長紐森在上屆立法會議期間簽署了多項新法案。南加州審判出庭律師鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.）總結了於今年1月正式生效的一些關鍵法律。

農業工人移民假釋（SB 831）：根據美國移民和國籍法，某些非公民可獲得假釋，允許他們因特定原因進入或暫時留在美國。該法案授權州政府與聯邦政府合作制定一項計劃，允許加州的無證農業工人合法工作。

仲裁執行（SB 365）：在對駁回或拒絕強制仲裁申請的命令提出上訴期間，加州審判法庭程序不會自動中止。這項新法律允許法院自行決定，在審理上訴期間是否可以繼續審理案件。

隱蔽攜帶槍支 （SB 2）：該法律加強了加州對在公共場合攜帶槍支的限制，限制21歲以下的人獲得隱蔽攜帶許可証，還要求所有許可証持有者接受更多培訓。該法還對人們可以攜帶槍支的地方設置了限制，其中包括學校、公園、遊樂場和銀行。

不分性別的玩具（AB 1084）：該法律要求加州的一些零售商店需為兒童提供性別中立玩具的區域，無論這些玩具傳統上是銷售給女孩還是男孩。

下班後使用大麻 和藥物檢測結果（SB 700）：SB 700 修訂了現行法律，規定雇主要求申請人提供與申請人之前使用大麻有關的信息，或使用之前使用大麻的犯罪史，均屬違法行為。該法案保留了上述相同的豁免條款，增加了其他州或聯邦法律允許使用大麻犯罪史的豁免條款，並豁免了建築和施工行業的就業。

帶薪病假（SB 616）：新法律的修改幾乎適用於所有一年內在加州工作30天或以上的員工。 員工必須有資格在工作六個月內、獲得至少五天或40小時的病假或帶薪休假。此外，該法案修改了備用病假累積法。

雇員生育假損失（SB 848）：該法案擴大了加州公平就業與住房法（FEHA）的適用範圍，為雇員在生育損失後提供受保護的假期。

測速攝像頭（AB 645）：該法律允許在以下城市試行安裝攝像頭：洛杉磯、格倫代爾、長灘、舊金山、聖何西和奧克蘭。超速攝像頭將對超速至少 11 英裡/小時的司機自動開罰單。攝像頭將優先安裝在學校周邊地區、交通事故多發交叉路口和已知的街頭賽車走廊。

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