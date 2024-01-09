安鑫堂中醫博士談風水與人生成敗關鍵

安鑫堂中醫博士賴醫師表示，2024甲辰龍年正值後天下元離火九運，選擇居住福宅、或覓得一處百年之後好風水實非易事。

他說，風水首重龍、山(穴)、向、水、砂；龍好大富大貴，山好發財健康，向好房房發達，水好快速發財，砂好後代興盛。其重點在於要配合當事人的生命磁向五行。因此如要找人看風水最好在購買之前為佳。

賴中醫師說，一流看星斗、二流看水口、三流拿著羅盤滿山走。然風水之術有真有偽，有些實則為滅夷之術，宜慎思之。風水可分為形、氣、日三個部份，形者龍脈山形水勢變化稱巒頭，氣者指坐山立向、來去水向衰旺稱理氣，日者配合當事人或宅方位擇日行事，風水師所做不外乎三件事，補龍、扶山、相主，然而風水派別很多，造成一般人對其真假難辨。

賴中醫師表示，注意陰宅陽宅同理來論，若陽宅理論無法應用在陰宅上，有可能是偽風水，所以應該要避免沒有做過陰宅的風水師。所謂芸芸眾生努力奔波勞苦求富求貴，還不如風水師拉一條線。開店做生意想賺錢，門向一定要收納財水。

安鑫堂中醫博士賴醫師為建築碩士，傳承台灣著名老中醫、道家國學名師、及多位風水名師。諮詢電話或簡訊626-726-7585。風水、八字、紫微鬥數入門班招生中，上課時間為周末下午二時至五時。