1/20,21杉釦富舉辦 農曆新年特別試用優惠活動

杉釦富遠紅外線免用水足浴桶。(業者提供)

杉釦富遠紅外線免用水足浴桶，將於1/20，21（周六、日）在工業市 舉辦農曆新年特別試用優惠活動。地址：15438 Valley Blvd, City of Industry，預約電話1-888-666-6048、1-650-999-0988，產品官網：www.shinecous.com。

該公司表示，並杉釦富遠紅外線免加水足浴桶，不僅方便好用免去用水泡腳的麻煩，更能夠加強微血管血液循環，讓身體內的血液循環，從腳底逐漸擴展到全身，並且促進身體的新陳代謝。該公司表示，許多民眾在試用完遠紅外線足浴桶之後，原本走路不方便的人，會覺得腳部輕鬆許多，走起路來也不吃力；許多足部有疼痛的人，用完之後也感覺舒緩；高血壓 及高血脂的或有糖尿病的人，在使用一段時間之後，水腫消失，進而使走路不便情況都得到改善；睡前使用，更可以協調交感和副交感神經的興奮程度，調節、舒緩、鬆弛緊張的神調和經絡氣血，促進睡眠及改善睡眠品質。

除此之外，遠紅外線對於舒緩疼痛的效果，是一大特色，中醫說「痛則不通，不通則痛」，以西醫的角度來看，許多疼痛的起因，是因為細小微血管阻塞所導致的，所以血液循環的好壞，對身體就有許多重大的影響。

專門進口銷售遠紅外線免用水足浴桶的杉釦富公司，總公司位於北加州 灣區Burlingame市，12月份在工業市舉辦過試用活動，受到消費者歡迎，特於農曆新年前，再次舉辦特價試用活動，可事前去電預約試用時間。

該公司並提醒民眾，冬天濕冷天氣對身體的影響不少，希望大家注意保護身體。譬如濕冷天氣容易導致風濕，關節炎等免疫系統疾病，有病史的則易誘發甚至加重病情。也容易加重心腦血管疾病風險，像腦中風、高血壓等。還會加大病毒傳染率，人體也會因濕冷而抵抗力下降，稍不注意就會患上患感冒、肺炎、哮喘等呼吸道疾病等。