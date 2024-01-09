我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

1/20,21杉釦富舉辦 農曆新年特別試用優惠活動

洛杉磯訊
杉釦富遠紅外線免用水足浴桶。(業者提供)
杉釦富遠紅外線免用水足浴桶。(業者提供)

杉釦富遠紅外線免用水足浴桶，將於1/20，21（周六、日）在工業市舉辦農曆新年特別試用優惠活動。地址：15438 Valley Blvd, City of Industry，預約電話1-888-666-6048、1-650-999-0988，產品官網：www.shinecous.com。

該公司表示，並杉釦富遠紅外線免加水足浴桶，不僅方便好用免去用水泡腳的麻煩，更能夠加強微血管血液循環，讓身體內的血液循環，從腳底逐漸擴展到全身，並且促進身體的新陳代謝。該公司表示，許多民眾在試用完遠紅外線足浴桶之後，原本走路不方便的人，會覺得腳部輕鬆許多，走起路來也不吃力；許多足部有疼痛的人，用完之後也感覺舒緩；高血壓及高血脂的或有糖尿病的人，在使用一段時間之後，水腫消失，進而使走路不便情況都得到改善；睡前使用，更可以協調交感和副交感神經的興奮程度，調節、舒緩、鬆弛緊張的神調和經絡氣血，促進睡眠及改善睡眠品質。

除此之外，遠紅外線對於舒緩疼痛的效果，是一大特色，中醫說「痛則不通，不通則痛」，以西醫的角度來看，許多疼痛的起因，是因為細小微血管阻塞所導致的，所以血液循環的好壞，對身體就有許多重大的影響。

專門進口銷售遠紅外線免用水足浴桶的杉釦富公司，總公司位於北加州灣區Burlingame市，12月份在工業市舉辦過試用活動，受到消費者歡迎，特於農曆新年前，再次舉辦特價試用活動，可事前去電預約試用時間。

該公司並提醒民眾，冬天濕冷天氣對身體的影響不少，希望大家注意保護身體。譬如濕冷天氣容易導致風濕，關節炎等免疫系統疾病，有病史的則易誘發甚至加重病情。也容易加重心腦血管疾病風險，像腦中風、高血壓等。還會加大病毒傳染率，人體也會因濕冷而抵抗力下降，稍不注意就會患上患感冒、肺炎、哮喘等呼吸道疾病等。

高血壓 工業市 加州

上一則

美國北京聯合會 李相如任新會長

下一則

南加一夜入冬 寒冷天氣恐持續 內陸帝國下探27度

延伸閱讀

母抱休克男嬰衝派出所 警緊急CPR按10秒救一命

母抱休克男嬰衝派出所 警緊急CPR按10秒救一命
6旬婦血壓高 頭暈、頭痛難耐 中醫3招幫助降血壓

6旬婦血壓高 頭暈、頭痛難耐 中醫3招幫助降血壓
高血壓任意服藥 引發急性主動脈剝離

高血壓任意服藥 引發急性主動脈剝離
大腦40歲開始老化 按摩穴位防失智

大腦40歲開始老化 按摩穴位防失智
48歲男子患高血壓卻任意服藥 不料引發急性主動脈剝離

48歲男子患高血壓卻任意服藥 不料引發急性主動脈剝離
新吃法「黃金蟲草羊肉爐」 9款中藥補氣血

新吃法「黃金蟲草羊肉爐」 9款中藥補氣血

熱門新聞

上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

2024-01-03 01:18
斯坦福兒童健康中心（Stanford Children's Health）呼吸病診治醫師Manisha Newaskar。（視頻截圖）

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

2024-01-05 21:30

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案