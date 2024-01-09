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新年訂世界日報優惠 加付$69獲一台空氣淨化器

洛杉磯訊
Oxion空氣淨化器。(業者提供)
Oxion空氣淨化器。(業者提供)

節假日剛過，感染流感新冠肺炎以及呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)的人數迅速飆升，咳嗽、流鼻涕、打噴嚏、清嗓子在大街上屢見不鮮。擁有一台品質優良的空氣淨化器十分重要。

為此，Oxion公司參加世界日報2024新年訂報大優惠活動，即日起凡新訂或續訂世界日報一年，加付69元即可獲得原零售價239元的Oxion Hepa空氣淨化器。活動至2024年1月31日止。詳情可電世界日報發行組323-268-4982轉191，如需了解產品更多詳情，可上網查詢：www.oxionusa.com。

在美國市場暢銷的Oxion Hepa空氣淨化器，齊聚六層空氣淨化過濾系統。在六層空氣淨化過濾系統中，最重要的兩層過濾系統，一層是紫外線消毒功能，能有效殺菌消毒，殺滅空氣中存在的病毒和細菌；另外一層是負離子發生器， 通風口排氣釋放負離子，用以中和空氣中的細菌、異味等其他有害過敏原，負離子可以排放新鮮空氣，甚至可以提高睡眠品質。使用者可以選擇開啟或關閉這兩層過濾系統的功能。

另外其他四層過濾系統，包括冷觸媒過濾網，移除揮發性有機化合物和化學氣體污染物質；蜂窩活性碳濾網，消除空氣中的異味、煙霧和蒸氣；PP棉濾網，捕獲空氣中較大物質，如灰塵、寵物皮屑及毛髮；高效微粒空氣濾網，移除99.97%的過敏源、塵蟎、花粉，及小至0.3微米的細菌顆粒污染物。

Oxion Hepa空氣淨化器使用高科技與高質量材料，可以隨時提示所在空間當前的空氣質量，共有紅橙綠三檔。紅燈表示空氣品質不佳，機器即將開始過濾淨化空氣；過濾到一定程度，指示燈會顯示橙色，表示空氣品質已改善；顯示綠色時，表示空氣品質已達標。

該空氣淨化器可以覆蓋高達700呎的室內空間，是一款氧化離子空氣淨化器，並可以隨時移動到任何一個房間使用。具有超安靜功能，很多人喜歡睡覺時開著淨化器，如果有噪音的話就會影響睡眠，此款設備即便開到最強檔，也能保持靜音工作模式，是目前市場上最安靜的型號之一。同時，這還是一款經濟實用的空氣清潔器，並擁有其他品牌所沒有的眾多功能。

另外，Oxion公司還推出的一款免手持洗背器「Bear Scrubber」，設計適合背部弧度，洗背器可以安裝在光滑的淋浴牆上，只需簡單轉動即可徹底擦洗背部。在新年訂報大優惠活動期間，讀者如不想加價購空氣清潔器，則可選擇免費獲增一台洗背器。

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