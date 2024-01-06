佛光山西來寺 舉行祈求世界和平音樂會

祈求世界和平音樂會

佛光山西來寺元旦當天舉行「祈求世界和平音樂會」，來自洛杉磯 地區七大不同宗教領袖齊聚大雄寶殿，共同祈求世界和平，希望透過宗教將信仰與傳統融合、達到宗教和諧交流及培養共識；西來寺佛光青少年交響樂 團 ( Buddha's Light Youth Symphony Orchestra, BLYSO ) 以音樂饗宴傳遞和平理念。這項宗教文化交流吸引近400人出席 (見圖)。

西來童軍團持美國國旗與佛教教旗，經過成佛大道步入大雄寶殿，祈福音樂會在美國國歌奏樂中揭開序幕。西來寺住持慧東法師、天主教洛杉磯總教區神父Rt. Rev. Alexei Smith、基督教亞市新教教堂牧師 Rev. Dr. Jolene Cadenbach、印度 教Brahma Kumaris洛杉磯區總指導 Sister Gita Patel、亞市回教清真寺Imam Fawaz Elmasri、南傳佛教Dharma Vijaya Buddhist Vihara住持Bhante Dr. Walpola Piyananda、洛杉磯佛教聯盟主席照初法師；以及洛杉磯協會會長吳帥倫、副會長蔡月琴、周潮森、葉玉景等出席。

西來寺住持慧東法師致詞表示，將信仰傳統與音樂會結合向世界傳遞和平訊息。 世界發生紛爭戰亂之際，只要能在內心修學忍耐、慈悲、不計較、放下偏見都能享有世界和平，並祝福大家過一個歡喜、健康、平安及豐盛的2024年。

天主教洛杉磯總教區神父Rt. Rev. Alexei Smith以「聖法蘭西斯禱文」祈願，讓今日的人們和世界能夠保持和平，遠離戰爭，讓人們重新找到包容與寬恕的力量。基督教亞市新教教堂牧師 Rev. Dr. Jolene Cadenbach表示，期許大家祈求和平的時候，不只是心裡祈求，更要是行動上去實踐和平。「Om Shanti !」印度教Brahma Kumaris洛杉磯區總指導 Sister Gita Patel解釋，Om意為「我的靈性」，Shanti在梵文中的意思是「平和」或「和平」，表達對內心平靜、和平和宇宙和諧的祈願；在2024的新年，透過和諧的音樂淨化人類，為宇宙帶來共鳴。洛杉磯佛教聯盟主席照初法師，提到科技的進步同時也滿足了更多人的貪婪，要努力遏止社會暴力帶來的影響，尊重所有眾生，一起和平共存。

住持慧東法師及洛杉磯佛教聯盟主席照初法師，一起帶領西來寺法師們誦心經，慧東法師以英語恭讀星雲大師「為世界和平祈願文」。西來寺佛光青少年交響樂團以十三首交響樂為世界祝禱，贏得現場掌聲不斷。