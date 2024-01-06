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廣藥白雲山維一精油 50多種中草藥獨家秘方

洛杉磯訊

廣藥集團連續三年榮登世界500強（FORTUNE 500）第426位，是唯一入選制藥行業榜單的中國企業。廣藥白雲山維一精油，由50多種中草藥獨家秘方整合高科技納米提純術，分子最小化，超強滲透肌膚，達筋膜層骨膜層病灶層，調理根本，營養修復骨質。不油不膩無怪味，不經腸胃不傷肝腎。隨時噴塗簡單方便。

白雲山維一精油理氣、通絡、舒骨、清毒、祛濕、潤肌改善微循環，病情體質吸收不一樣。

祛濕驅寒活血化瘀的中藥材，藥性屬熱，超微原液微分子快速滲透，促血流啟動患處細胞再生，釋放熱性藥精華而發熱。為何嗆鼻? 含中草藥「白芥子」溫肺化痰、利氣散結 味辛辣，濃縮納米微分子是頭髮絲的十萬分之一，噴霧揮發入鼻腔呼吸道，安全級別為食品級無傷，呼吸道清毒受益。

萬病之源是濕寒，白雲山精油排骨縫，臟腑，深層次的寒濕，驅寒祛濕通經絡，針對關節筋骨肌肉的僵酸麻脹痛。 白雲山精油另有妙用： 針對皮膚問題如蚊蟲叮咬，癢症頑癬。禁忌：孕婦，嬰幼兒，兒童，高血壓，高血糖，心腦血管疾病，腎病，癲癇者不適用。

總經銷 BB ZONG LLC 表示，假冒白雲山精油已來美國，EBAY上中國發貨全是假貨，多是裸瓶無原裝盒塑膠泡沫捆包。聖蓋博順發超市內小商戶檔口也發現假貨。假冒白雲山精油含甲醇有毒害，不熟產品的顧客不會辨真偽；可至下列防假認准管道商家購買：德誠行5門店，聖蓋博好運來超市，蒙市亞細亞百貨、及多家參茸行養生館。或點擊購買： https://www.amazon.com/dp/B0CQNM7NFG?ref=myi_title_dp，總經銷 BB ZONG LLC 電話626 -679-4111，微信AAAwriting， 歡迎添加微信去電諮詢。

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