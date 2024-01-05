白陽高爾夫學院 多元訓練帶來升學優勢

白陽高爾夫學院創辦人Coach Yang領導的專業團隊，培養學生在各個層次的高爾夫比賽中脫穎而出。(白陽高爾夫學院提供)

白陽高爾夫學院（BAIYANG Golf Academy）位於Whittier Narrows Golf Course，這支由Coach Yang（見圖）領導的專業團隊，培養學生在各個層次的高爾夫比賽中脫穎而出，包括AJGA、SCPGA Junior JDT Players Tour和US KIDS等錦標賽。

學院創辦人Coach Yang表示，高爾夫球是一項注重技術和策略的運動，球場上的每一桿都需要精準的擊球技巧和深思熟慮的戰略策略。在這個挑戰性的運動中，每位高手都在追求完美的揮桿和準確的推桿。

Coach Yang擁有PGA Associate Professional、USGTF Certified Teaching Professional、TPI Golf LEVEL 3 Certified、TPI POWER LEVEL 3 Certified、TPI Junior LEVEL 3 Certified、US KI POWER LEVEL 3 Certified、TPI Junior LEVEL 3 Certified、US KIDSDS Certified LEVELert 等多重資質認證。他專注於為學生準備參加各個層級的青少年高爾夫比賽，不僅注重技術培養，更關注心理素質和比賽策略的提升。此外，他也提供成年人的高爾夫指導服務，讓不同年齡層的學員都能受益於專業水準的訓練。

學院秉持多年的辦學經驗，注重理論與實務結合。透過系統性的訓練課程，讓學生能全面提升揮桿技術、戰術佈局和比賽心態。學院與多家高爾夫組織及球場建立了緊密的合作關係，為學生提供實戰鍛鍊和比賽機會，使其能夠更好地適應各類比賽環境。

Coach Yang表示，參與學習高爾夫並且獲獎，可能在升學 過程中提供額外的優勢。這展現了學生在運動領域的才華和努力，同時也突顯了其所擁有的團隊合作、自律和競技精神。大學招生委員會通常重視學生的多元化興趣和才能，這樣的經驗可能成為申請過程中的亮點。此外，許多大學都設有高爾夫球隊，如果學生在高爾夫方面表現出色，被學校的高爾夫球隊選中提供進入該大學就讀的機會，這也是一個有力的附加優勢。

白陽高爾夫學院榮獲多項業界獎項，不僅是對教練團隊卓越貢獻的認可，也是學院培養出的優秀學生在比賽中的亮眼表現所得。無論是孩子還是成年人，白陽高爾夫學院都可以提供提供量身定制的培訓計劃。聯絡電話626-698-9227，地址8640 Rush St, Rosemead, CA。