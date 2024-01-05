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大華超市美妝節 1/6、1/7本周末開年特惠

洛杉磯訊
大華超市美妝節 1/6、1/7本週末開年特惠。(大華超市提供)
大華超市美妝節 1/6、1/7本週末開年特惠。(大華超市提供)

新年伊始，大華超市又強勢開啟新一輪「美妝節」活動，1月6日及1月7日期間，在大華超市線上（99ranch.com）下單美妝產品 ，可享驚喜優惠折扣。同時，大華 Westwood 分店也將在1月6、7日加入這場美妝盛典，同享折扣優惠及贈送神秘禮物。

大華表示，為滿足顧客對高品質、多元化美妝的需求，大華在線超市（99ranch.com）去年正式進軍美妝市場，在其網站及線下門市為北美顧客帶來一系列來自亞洲的熱門精選美妝、大牌護膚和美髮產品。 這些產品均為日韓原裝進口，以卓越品質和更具競爭力價格，掀起了購買熱潮，亦更加完善消費者在大華超市的「一站式」購物體驗。

1月6日至7日，在大華超市線上（99ranch.com）下單美妝產品 (見圖)，可享受優惠折扣包括有：(一) SK II 神仙水護膚精華露（230 ml）特價 $114.99，(二)SK II 小紅瓶賦能煥採精華露（50 ml）特價$145.99，(三)鄭瑄茉持久遮瑕裸妝無瑕氣墊特價$25.99，(四)資生堂 TSUBAKI 絲蓓綺保濕潤澤/深層修護洗護髮套裝特價$9.89，(五)資生堂 FINO營養浸透型髮膜特價$6.99，(六)KISSME 防水不暈染1.5MM極細眼線膠筆、三色供選特價$9.59。

「美妝節」活動除了於大華超市網站進行外，大華洛杉磯 Westwood 分店上午九時半至下午五時同步在實體店舉行，地址是1360 Westwood Blvd., Los Angeles。Westwood 分店提供的神秘獎品數量有限，送完即止，詳情可洽服務人員。

洛杉磯

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