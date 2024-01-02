美國張青會計師聯合事務所成功與張百瑞會計師聯合事務所完成合併
新年伊始，萬象更新。2024年1月1日，總部位於南加州工業市的張青會計師聯合事務所宣佈，已成功完成與位於美國內華達州拉斯維加斯的張百瑞會計師聯合事務所的合併事宜。
張青會計師聯合事務所的創始合夥人Eric Zhang表示：“通過此次順利地與Barry Zhang張百瑞會計師聯合事務所完成合併事宜，將進一步擴大公司業務涵蓋地區及業務圍，能夠更好的為南加州地區、內華達地區，美國其他地區，以及海外的眾多客戶提供更好的服務。”
Eric Zhang張青會計師還介紹說，“Barry Zhang張百瑞會計師畢業於普林斯頓大學，紐約巴魯克商學院，曾任紐約中美會計師協會會長，有超過30年的財稅諮詢從業經驗，曾就職於四大和其他中小型會計師事務所，擁有內華達州、紐約州的註冊會計師執照。”
Eric Zhang 張青會計師同時表示：“再次感謝原Barry Zhang張百瑞會計師事務所的客人給我們提供服務的機會，也由衷感激各位客戶朋友的忠誠和友誼。我們新的團隊將秉持一直以來以客人為中心的工作理念，繼續為你們提供高效優質的服務。原服務方案、收費標準都將沿襲傳統。辦公地點仍然保持不變，為3528 Wynn Road, Las Vegas, NV 89103，聯繫電話依然維持702-998-9588/702-998-9678”。
公司概況:
美國張青會計師聯合事務所(Eric Zhang & Associates LLP) 的總部位於南加州，在全美共有七間辦公室。分別位於加利福尼亞州、華盛頓州、德克薩斯州和內華達州。在亞洲地區有七個辦事處，分別位於北京、上海、深圳、青島、成都、武漢和臺北。創始合夥人Eric Zhang張青會計師是現任北美華人會計師協會會長。事務所共擁有七十餘名員工，其中近半數擁有美國註冊會計師、國稅局註冊稅務師執照。本事務所專精稅務、會計、審計和諮詢等領域，我們能夠在不同的專業領域中為您提供更廣泛高效的服務。
位於南加州工業市總部的聯繫方式為:
地址：18725 E. Gale Ave Suite 250, City of Industry, CA, 91748;
電話：(626) 581-2266；(702) 998-9588；
郵箱: [email protected] & [email protected]。
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