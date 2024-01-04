超矩陣警衛智能監控系統 防止犯罪發生

加州 治安不見好轉，安裝超矩陣電訊（SuperMATRIX Communication Corp）推出的「天眼計劃 」，超高清數位，帝保行動真人警衛智能監控系統，可有效防止犯罪發生，非法入侵等目前常見的治安問題，還可助警察打擊犯罪。針對一般住宅及商業客戶有不同系統供選用，大幅降低雇用保全人員費用，保障人身產業安全。

超矩陣電訊表示，「帝保行動」真人警衛監控服務，30秒之內針對試圖竊盜，破壞車輛，偷觸媒轉換器，騷擾，侵入民宅或私人產業等各種犯罪事項，在一分鐘內減低90%的犯罪企圖，有效的在犯罪行為前阻止發生 。

「帝保行動」確認犯罪行為發生時立即主動報警，提供詳細資料給報案中心如嫌犯人數，嫌犯特徵，嫌犯所處位置，有無攜帶武器及種類等，是目前市場上能第一時間提供警方完整資訊的保安服務。

「帝保行動」60天雲端 儲存檔案，郵件包裹遞送通知，可隨時暫停警衛保全監控服務，使用者可自行啟動攝像頭警笛及雙向通話等多用途，最重要的是，「帝保行動」全天24小時，全年365 天服務。

該公司有加州執照及百萬責任和勞工保險 ，是一家正派經營的公司，結合了最先進的 AI 技術和真人警衛，提供家庭保護和預防犯罪。警衛可以通過雙向音頻與偷竊罪犯人先交戰，同時在幾秒鐘內聯繫警方，沒有誤報。

免費估價及專業諮詢專線626-618-0600或簡訊626-658-8859。可上網http://supermatrixcomm.com。地址2311 Durfee Ave., El Monte CA 。