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呼吸道疾病變體爆發 太子金牌沖劑協助對抗病毒

洛杉磯訊
太子金牌感冒靈。(太子金牌提供)
太子金牌感冒靈。(太子金牌提供)

正值換季時節，Omicron與呼吸道病毒加上流感的變異體JN.1來勢洶洶，導致病例持續飆升，年長銀髮族更是感染病症的高風險族群，出國旅遊的旺季，交叉感染機率大幅提升。疾管中心表示，若狀態持續蔓延散佈，預計即將掀起一波感染潮，在2024年初更可能爆發另一波疫情高峰。

太子金牌提醒大家，不論是否已接種疫苗，都需要提升個人衛生與主動防護，處於密閉空間時仍建議戴上口罩，減少病毒透由飛沫直接入侵口鼻眼而增加感染風險；另一方面，從內在加強，透過日常飲食、良好作息，充足睡眠及定期運動，強化自身體能與免疫力，即便感染，也能快速恢復健康。

中國國務院官方推薦三藥三方的二號方，宣肺敗毒方，清熱化濕、健脾化痰，疫情前期在武漢方艙臨床使用，對改善輕症患者症狀，效果十分顯著；美國東方草本保健茶系列品牌-太子金牌，以此方為基礎，改良成專利的高濃縮沖劑配方：太子金牌「宣肺敗毒顆粒沖劑」，每5克沖劑相當於30克優質中藥材提煉萃取，無須熬煮，即沖即服。

太子金牌「蓮花清瘟靈」，是三藥三方的一號方，以傳統中藥醫學結合現代技術，由國家級專家研製，將此方萃取出有效活性成分，於美國製造提煉，沖劑型態讓人體更好吸收，完整呈現美國改良專利一號方的效果，清瘟解毒、宣肺泄熱，用於內在預防，符合FDA標準，針對輕微狀態也有助益。

太子金牌自1983年以來，以中國傳統保健中草藥為基礎，嚴選優質的天然草本植物，獨家調配研製，提煉為濃縮沖劑，將中醫藥草本的藥理效果最大化，且無西藥副作用，安全與效果兼具，太子金牌近40年來的產品有特效板藍根：清熱解毒、預防傷風感冒；快清感冒靈：針對頭痛發燒、全身無力特別有效；特效傷風靈：咳嗽喉嚨痛、鼻塞能快速改善。

太子金牌宣肺敗毒顆粒、蓮花清瘟靈、特效傷風靈、快清感冒靈，特效板藍根等沖劑，於各大華人超市及零售點均有售，更進一步訊息，可去電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址：popus.com。

疫情 華人超市 國務院

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