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海之滴 限量版籠目昆布褐藻糖膠 日本獨家專利

海之滴「限量版」籠目昆布褐藻糖膠 日本獨家專利

洛杉磯訊】海之滴公司表示，海之滴褐藻糖膠日本獨家專利限量版「籠目昆布褐藻糖膠」，全新配方，含有三種優質褐藻糖膠頂級組合，支持聚集免疫細胞和輔助全方位的免疫平衡。是聯合九州大學食品免疫機能分析學副教授宮崎義之（見圖）、合作研究和開發的機能性補充劑。

該公司表示，「籠目昆布」褐藻糖膠，從沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉、和籠目昆布中萃取的褐藻糖膠精心配比混合而成，內含珍稀成分籠目昆布褐藻糖膠。適用於免疫力低下，術後養護，幫助創造治療機會。經日本健康與營養食品協會JHFA標誌認證， 國際權威認證機構SGS 和 JFRL 雙重檢驗，FDA 監管進口，不含放射性物質。

該公司表示，籠目昆布非常珍稀，只有在日本北海道函館附近的海域才能被找到。 籠目昆布是最粘稠的品種，表面凹凸不平且富含粘液物質。褐藻糖膠含量僅次於海蘊和裙帶菜孢子葉，含有鈣鐵鎂等礦物質以及膳食纖維，是高營養海帶。限量版籠目昆布褐藻糖膠、和海之滴經典褐藻糖膠混合AG一起服用， 可產生的協同效應，可從多個方向對免疫系統發揮作用。

該公司說，海之滴褐藻糖膠，連續在美國免疫學家協會年會中發表報告，其日本專利配方二十年科學實證， 具有安全性和有效性， 銷售45個國家和地區。海之滴由日本cGMP廠家生產，在原材料的挑選、 生產流程、 包裝、以及檢驗，都符合美國FDA 的法例以及規範。 五年連續獲比利時世界保健產品金牌獎。

海之滴提供國語和粵語諮詢服務，可去電該公司客服中心國語1-888-482-5888，粵語1-888-853-6888。官網www.kfucoidan.com。

日本 FDA 洛杉磯

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