大莊家 溫拿情不變說再見演唱會 即起售票

【特曼庫拉訊】大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 2月24日元宵節 推出「溫拿 情不變說再見演唱會」， 香港 最長壽樂隊溫拿五虎 (見圖) 成立近50週年，由阿倫譚詠麟和阿B 鍾鎮濤帶領，將與南加老粉重溫經典金曲。

溫拿主音之一是紅遍中港台的譚詠麟，其經典國語歌曲包括：半夢半醒之間、水中花、披着羊皮的狼等；另一主音鍾鎮濤的代表作包括：要是有緣、情變、讓一切隨風等。彭健新是吉他手，作個人發展期間當歌手為主；葉智強是低音電吉他手，是最低調的成員，早年已移居澳洲；陳友是鼓手，亦是著名的香港電影人及演員。

成立於1973年底的溫拿樂隊 (The Wynners)，是香港第一個在紅館登台；也是在紅館舉行最多場數的樂團。今年八月，溫拿在香港舉行了七場告別演唱會，場場爆滿，獲不少城中名人到場支持。溫拿風采依然，於首日開場便一口氣演唱八首經典之作。

溫拿樂隊是許多「香港仔」的集體回憶 。70年代初，年青人偏好英文歌曲，當時溫拿便以翻唱英文歌為主，例如大家耳熟能詳的L-O-V-E Love和Sha La La La。隨著粵語流行曲漸受歡迎，溫拿亦演繹了不少鬼馬的粵語歌曲，如 玩下啦和Friend過打 Band等。

溫拿樂隊藉50週年，先後在香港、澳門 和吉隆坡舉行巡迴演唱會，是樂隊最後一次的合體演出，正式與歌迷告別，此次，整團五人難得到訪「大莊家」與樂迷們共渡元宵節周末，一起見證感性溫韾時刻。

演唱會將在大莊家會展中心舉行，票價 98元起，購票熱線 (626) 632-1994，有關詳情可電（888) 810-8871或上網www.Pechanga.com。大莊家賭場度假村位 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。