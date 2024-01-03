賭城躋身成為運動中心 Ramon吳地產說明會詳解

【洛杉磯 訊】賭城拉斯維加斯地產專家Ramon吳，將於1月5日、6日及7日（本周五、六、日）在洛杉磯舉辦的三場地產說明會，與大家面對面交流，講解拉斯維加斯的房市，及回答許多房地產 熱點問題。 現場將發放2024精美小月曆、冬天保暖的小帽手套、和手機支架等小禮品，和抽一位幸運者獲免費兩天一夜拉斯維加斯遊。

座位有限，預約電話702-334-7767，或上網填表form.jotform.com/92478730423157，微信ID「vegas1688」。 更多資訊可上網www.TV4WU.com，博客vegas168.blogspot.com。

說明會時間及地點：5日周五下午2時至4時，在21680 Gateway Center Dr #110,Diamond Bar（Sky Vision Agency）。6日周六下午2時至4時，在2390 Huntington Dr, San Marino（Sky Vision Agency）。 7日周日下午2時至4時，在4915 Walnut Grove Ave, San Gabriel（摩天音樂）。

Ramon吳指出，上次說明會介紹的Brightline West高鐵計劃引起很大反響，因此他決定加場舉辦說明會。這項高鐵計劃預計將推動拉斯維加斯的房地產市場飆升，同時在南加州和拉斯維加斯創造數以千計的就業機會。

另外，拉斯維加斯正逐漸崛起為運動中心。不到10年的時間，這座沙漠城市已成為4支大聯盟運動隊、6支小聯盟球隊、一個終極格鬥主要體育組織的冠軍賽地點，擁有四座大型體育場館，曾舉辦NCAA錦標賽、NFL職業盃及即將舉辦的第58屆超級盃等賽事，還才舉辦了一級方程式賽車。目前至少有六個場館在規畫中，預示拉斯維加斯可能成為NBA擴編球隊和MLS球隊的首選之一。體育運動已在這座城市深深紮根。

此次說明會還將探討： 現在是不是 Las Vegas 進場抄底的好時候？ 2024年據說利息會下降高達2%左右，將對房地產有什麼影響？ 美國股市已經連續上漲一個月了， 房地產什麼時候反彈？ vegas 有什麼小兵立大功的好機會？ 是否有可以提供保證租金 的項目？有哪些房子可以達到 5-6% cap rate？可以提供100% 免費五年的 home warranty 保護保險是真的嗎？20多萬美金，在Vegas 可以買到什麼樣的公寓？30多萬美金，可以買到什麼樣的獨立屋？ 不當房東也可以保證每月有固定的類似租金的收入(annual simple interest rate = 12%)是真的嗎？