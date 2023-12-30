低收入者可獲免費手機+低價平板電腦

【洛杉磯訊】沒有白卡 ，沒問題。加卅政府的普濟手機計劃，提供給18歲以上低收入 者 五寸半4G中文智能手機和平板電腦。每月不需付費用，無帳單，每年節省600元或更多。 可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網，現在增加每月20G手機流量。

客戶可以享受無限免費致電中國， 越南， 韓國， 美國所有州， 加拿大，墨西哥。如果你或家中的其他成員符合以下任何一項符合條件，就有資格獲得加州 政府的普濟手機計劃：1. 有醫療卡MedCal白卡 2. 有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP） 3. 有聯邦政府補助 (SSI) 4. 有聯邦公共住房援助或第8節 5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 6. 婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC） 7. 國立學校午餐計劃（NSL）。

如果未參加以上公共援助計劃，但年收入等於或低於相應的收入限額，就有資格獲得加州的免費手機計劃。具體收入限額為：1-2人家庭年收入低於32,500元；3人家庭年收入低於37,700元；4人家庭年收入低於45,900元；每位附加人員8,200元限額。

申請時需攜帶醫療白卡正本或其他公共援助計劃正本、加州ID、身份證正本，工卡，如沒有白卡可攜帶SSA每年收入信福利聲明或納稅申請表。

詢問詳情及申請地點 - 阿市：1413 E Valley Bl， 626-281-8888， Alhambra護照照片 (168 超市旁)。蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park，626-234-8282，626-458-0689世界書局，大中華超市旁。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，626-423-9989（在T & K Food Market 旁邊）。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego，858-268-2882天天通訊（大華超市後面）。聖蓋博：608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel ，626-280-6088，世界書局，順發超市旁。聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave., # B, San Gabriel， 626-872-2306，CELL 626-366-9991富通通訊。