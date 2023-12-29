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年節間多產生25%垃圾 清潔加州計劃呼籲減少

洛杉磯訊

有研究表明，美國人在感恩節和新年之間比平時要多生成25%的垃圾。所以每年這個時候，如何減少垃圾的生成尤為重要。

在這個節日季，加州運輸部（Caltrans）及清潔加州（Clean California）計劃，與Keep America Beautiful合作，共同鼓勵加州人通過減少生成垃圾與廢棄物，來歡度更加綠色的節日季。

「通過簡單但有效的改變，加州人可以減少廢棄物的生成並讓自己的社區更加乾淨」。加州運輸部部長兼清潔加州計劃的總負責人Tony Taveras說：「在這個節日季做出更加綠色的選擇，加州人也可以在新年裡為保持加州清潔，有一個好的開始。」

加州運輸部和Keep America Beautiful為削減節日廢棄物做出如下建議，其中包括（1）可回收的禮品包裝紙： 傳統的包裝紙經常最終只有被填埋，請選用可回收或可重複使用的材料；這包括使用報紙或紙袋子而不是包裝紙來包禮物。不要忘了在之後回收紙張 —— 但請先撕掉膠帶。另一個有創意的主意是使用不太舊的圍巾、手絹或茶巾來包禮品。你也可以拿能重複使用的玻璃瓶子或金屬盒，來裝烘焙食品或其他好吃的禮物。

（2）可回收/電子明信片：在數字聯通時代，相較於傳統紙質卡片，發送電子明信片是一個環保的選擇。自製明信片或使用可回收紙張也是比傳統節日賀卡更有助於可持續發展的選擇。

（3）天然裝飾品：買一盆活的聖誕樹來裝飾，並在節日過後把它種植在你的後院；如果選擇砍伐一棵樹，務必在節日後送去回收。清潔加州和Keep America Beautiful推薦你使用松塔、冬青和萬年青樹枝來進行裝飾，因為它們不但美觀而且環保。在節日裝點上不奢侈浪費，就可以節省金錢、並在節日後讓萬物回歸自然。

（4）綠色歡聚：當你宴请客人時，請使用常規碗筷餐具，避免使用一次性盤子和刀叉。此外，使用可水洗的桌布和餐巾，避免用紙質替代品。在垃圾箱旁邊放置一個可回收桶，讓客人們能更輕鬆地幫助回收。同時，也確保你所提供的物品是可再利用或回收。

想獲取更多環保過節的建議和小竅門，可上網查閱來自Keep America Beautiful的免費「讓節日更美麗」電子手冊，網址https://kab.org/keep-the-holidays-beautiful/。

加州

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