金城銀行歡慶聖誕 董事長吳光宜致感謝詞

金城銀行董事長吳光宜 於晚宴致詞時感謝銀行客戶及員工，使銀行有此佳績。(金城銀行提供)

金城銀行於日前歡慶聖誕節，董事長吳光宜，副董事長楊明耕、曾柏華、Al Duran，董事譚秋琴、執行長林懿明、總經理吳國駒，和駐休士頓臺北經濟文化辦事處組長韋天翔、休士頓華僑文教服務中心主任王盈蓉、副主任黃依莉以及應邀來賓和員工參加盛會，為一年中輕鬆愉悅的夜晚揭開序幕。

金城銀行於 10月慶祝成立38週年，總資產達到創紀錄的17億美元，貸款 、存款和淨收入均創歷史新高。董事長吳光宜(見圖) 於晚宴致詞時感謝銀行客戶及員工，使銀行有此佳績，特別是貸款和存款都有顯著成長。 截至2023年12月，金城銀行的總資產已超過 17億美元，過去 3 年成長超過 50%。金城銀行持續擴大市場佔有率，並於今年第一季在北加州 成功開設了新的佛利蒙分行。

金城銀行迄今在舊金山灣區有三個分行，南加州也有三個分行。 2020 年疫情期間，金城銀行在北加 州Burlingame開設貸款辦公室，進一步擴大加州市場。 2021年，從加州 First Choice 銀行收購了Rowland Heights分行，並在北加州Millbrae開設了一家新的全方位分行。 2022年在北加州Cupertino開設了第五家加州分行；並完成核心系統轉換，以支持銀行未來的成長。 今年在三月銀行危機爆發之前，金城銀行在加州Fremont開設了第六家分行。

晚宴在抽獎活動，吳董事長加碼贈送額外的二仟元和IPhone手機，現場歡樂氣氛達到最高點。德州休士頓百利總行地址9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036。電話713-777-3838。