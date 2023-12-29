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速勝貸款公司 助客人及時獲得貸款

洛杉磯訊

速勝貸款公司（IBIS Financial Corporation）服務加州、內華達州和德州華人社區。資深貸款Broker Jennifer表示，華人喜歡投資房產，如果有買屋貸款，重貸，急需現金週轉，他們會助速成所願。凡於2024年春節前與他們貸款， 將提供免費Escrow或Appraisal（價值500-1000元之間）。電話是626-620-3818。

速勝貸款公司有各種貸款方案 ：（1）一周放款過橋貸款方案，幫助客人及時獲得貸款，買到自己喜歡的房子。或現有房產急需資金週轉投資，可以提供房屋價值70%現金。如果已經有房屋貸款，也可以做第二順位貸款。此快速貸款可以在任何時候還款，沒有罰款，無需估價，不查信用分數。

（2）不查收入30年，最高貸款金額達80%。這類貸款適合自雇從業者，無需提供工資單和納稅申報表，只需提供工作收入證明（WVOE），12個月的銀行帳戶流水和會計師提供的損益表，去做貸款資格審查。

（3）查收入貸款最高達99%，三十年固定利率最低6.125%。查收入的貸款通常包括由政府背書的FHA貸款和VA貸款，及由政府資助企業(GSE)背書的傳統貸款（Confirming Loan）。符合FHA資格最高貸款額可達96.5%，即只需3.5%的首付。符合VA最高貸款額可達100%，即零首付。隨著房價的增漲，聯邦住房金融局也將2024年度合格貸款限額提高到1單位76萬6,550，2單位98萬1,550，3單位1百18萬6,350，4單位1百47萬4,400，這對於購房者和重貸再融資都是好消息。

現在利息高，想從房屋拿錢出來投資，又不想動到前面第一順位的低利息貸款，該公司推出的第二順位貸款新方案，共有四種：1.查收入分期付款三十年年息7.5%起， 30日放款，免手續費。2.不查收入三十年固定年息8.375%，最高可到75 %，信用分數700分。3.一周可放款的過橋貸款，手續簡單，不查信用，無需估價，全美可做。最高金額無上限，用住宅和商業地產做抵押都可以。4.房屋淨值貸款，也就是HELOC，如果你的房產累積了很多淨值，你可以利用房屋的淨值申請淨值貸款。

此外，該公司還推出一個全新的貸款方案 - DSCR 貸款，這是針對投資房產（出租屋）的貸款，無需提供個人或公司收入，只需提供房租收入，可以是長期租賃房租收入，也可以是短期租賃房租收入，例如 AirBnb，Vrbo, FlipKey。 房產在 LLC 名下或者外國公民名下的投資屋也適用DSCR貸款。

速勝貸款地址在77 W Las Tunas Dr., Suite 204, Arcadia, CA 。

貸款 投資 華人

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