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舞台劇 舞在新年夜 陣容堅强 中英文各一場

洛杉磯訊
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美國優優劇團將於明年1月20日及21日二天，在聖蓋博市大劇院演出舞台劇「舞在新年夜」。共兩場，一場英文發音，一場中文發音。參加演出的演員和舞者均為專業人士，將很精彩。

演出時間1月20日下午7時30分（英文版），1月21日下午2時（中文版）；演出地址San Gabriel Mission Play House (320 S. Mission Dr., San Gabriel)。

中文組男主角林浩然，畢業於北京電影學院和紐約電影學院。曾指導索尼電影公司的影片「SLAM、索非亞的日記、Made in NBA」等多部叫好又叫座的電影。

女主角李沐澐是1999年紐約華府小姐，2003年新絲路大賽北京賽區十佳，澳門五星衛視簽約主持人，演員，歌手，同時製作過電影Pali Road。資深電影、電視演員，羅興華為第二男主角。

英文組的男主角 Kaidy Kuna畢業於電影學院導演戲，2002年開始演員生涯，作品包括 「Harry's Law、Chuck、We Are Men」等共70於部。他也是演員公會會員。

女主角李卉是Weat and East Player的演員，演員公會會員。是戲劇和舞蹈碩士。在好萊塢擔任主角演出很多作品，包括American Ban Chinese、Veep、Good Trouble等超過80餘部作品，及40餘部舞台劇的演出。社區名主持人楊家淦擔任第二男主角。楊畢業於斯坦福大學，是經濟學碩士，熱愛戲劇，演出話劇十餘部，是前方圓劇社社長。

另外參加演出的主要演員、歌星、舞蹈家和舞團還包括：伊鳳、沈澕、劉豔秋、1300的小米和老包、周正、周恩、張明、Vivian Xu、朱虹、彭天穎、李振濤、Jane Gao、Zora Luo、Lai Zhang、John Tseng、Zhi Hai Li、Kirill Nikitin、新宇舞蹈團隊、以及上百名青少年上台演出。另，前舞星的女主人梁卓亦將參加演出。

有興趣的民眾，可掃描二維碼、或去電購票專線626-333-0911或626-679-8022。

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