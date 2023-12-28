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榮獲多奬項的王福楠醫師談 幹細胞的形成

洛杉磯訊
王福楠醫師。(業者提供)
王福楠醫師。(業者提供)

王福楠幹細胞基因治療系統及團隊，於2016年被美國世界名人錄基金會授予「幹細胞治療領導者」的名銜外，王福楠醫師被授予「美國頂尖醫師榮譽」稱號。王福楠醫學博士(見圖)現任「聯合國世界醫療健康組織」執行主席，研究幹細胞約28年，成果豐碩，出版許多學術研究論文，並已刊登在美國及英國相關醫學期刋雜誌。

美國幹細胞基地負責人王福楠表示，源自骨髓的MSC (BM-MSC)及其他種類來源的MSC，可以增強造血幹細胞（HSC)植入後的功用、存活和擴增。他表示：「臨床研究顯示MSC在治療心肌梗塞、中風、肺部疾病、脊髓損傷和其他神經系統疾病等，提供治療益處，以及容易取得小體積的牙齦樣品、乳牙樣品、骨髓穿刺物、和新生兒產後的副產品等組織，經過培養、分離、純化出MSC，並在體外進行幹細胞擴增，和導入基因工程的研究，這些小劑量樣品或分娩副產品所製備出來的幹細胞，其作為臨床治療極具價值」。

王福楠表示，分娩副產品組織的人類間充質幹細胞（MSC)，主要是指來自臍帶、胎盤、羊膜絨毛膜壁層、臍帶血和羊水的MSC，英文分別簡稱為UC-MSC，PC-MSC，AM-MSC、UCB-MSC和AF-MSC。

王醫師表示，幹細胞具有兩種關鍵特性，首先它具有「自我更新」的功能，這意味著它可以分裂產生更多的幹細胞。其次，幹細胞具有「潛能」，不同種類的幹細胞具有不同類型的潛能。

幹細胞是人體初始的細胞，精卵受精以後，成為胚胎，就是幹細胞的開始，可自我複製成為相同的細胞，也可以分化為不同的細胞，在胚胎期時期，於幾個月內，它可分化為200多種不同的細胞型態及具有不同功能。最後變為一個含有37兆至70兆個細胞以上的機體。幹細胞也可以分泌出1000種以上的幹細胞因子群，協助以上的複製分化過程，並維持一個人機體的健康。

幹細胞諮詢電話626-336-6368，地址 1201 S. Hacienda Blvd., Hacienda Heights, CA  。

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