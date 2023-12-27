富樂頓Troy High School 對外招生 1月考試

橙縣富樂頓聯合高中學區的Troy High School，加州公立高中排名第二。

【橙縣 訊】橙縣富樂頓聯合高中學區的Troy High School（特洛伊高中），加州 公立高中排名第二，因優質教育遠近知名。亞裔 家庭重視教育，學校近40％學生是亞裔。該校自1986年開始推出Tech Magnet Program大力發展科技教育，至今超過30多年歷史，科技班學生獲獎無數。

特洛伊科技班課程（Troy Tech Program）分為四年，現開放招生，學生需要提前通過考試，該項考試對外開放，並不限富樂頓學區學子。考試日期2024年1月13日、20日、及27日。

特洛伊科技班課程從九年級開始先修大學預修電腦科學原理課程，10至12年級再細分為不同方向，如媒體，商業，電腦科學，網絡防禦，工程，政府領導力等，這些課程以大學預修（AP），國際學士（IB），優等班（榮譽），雙重學分（Dual Credit），證書（Certification）等方式進行。

學生完成以科學、技術、工程、和數學為基礎的四年科技班課程後，12年級時還需完成150小時實習，可以是在公司實習，或跟著大學輔導教授。每年暑假，超過400位12年級學生得到實習學分，而這個學分對申請大學有競爭優勢。

該校表示，讀完特洛伊科技班的99％學生都能進入理想大學，其中75％進入四年制大學，該校畢業生進入加州理工學院、和南加大（USC）錄取率，比全國高25％，柏克萊加大錄取率比全國高21％，史丹福大學錄取率比全國高5％。

該校科技項目（STEM）在全美排名前茅，特洛伊高中近70％學生都會進入科技班項目學習，已培養無數優秀學子。學生組隊參加校外比賽，成果傲人。

全國最佳公立高中排名第 37 位，全國最佳 STEM 高中排名第 39 位，2023 年橙縣最佳公立高中排名第 1，全國科學奧林匹克競賽冠軍 13 次。

由於特洛伊科技計劃，特洛伊高中於2017年 4 月獲得了加州教育部頒發的示範計劃金絲帶學校獎。

Troy Tech 歡迎所有八年級申請者，此頁面的捷徑：applicants.troyhigh.com。學校地址2200 E. Dorothy Lane, Fullerton, CA 92831，如有任何疑問，可發送電子郵件至 [email protected] 或電 714-626-4425洽詢。