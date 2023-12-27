我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

富樂頓Troy High School 對外招生 1月考試

富樂頓聯合高中Troy High School對外招生
橙縣富樂頓聯合高中學區的Troy High School，加州公立高中排名第二。
橙縣富樂頓聯合高中學區的Troy High School，加州公立高中排名第二。

橙縣訊】橙縣富樂頓聯合高中學區的Troy High School（特洛伊高中），加州公立高中排名第二，因優質教育遠近知名。亞裔家庭重視教育，學校近40％學生是亞裔。該校自1986年開始推出Tech Magnet Program大力發展科技教育，至今超過30多年歷史，科技班學生獲獎無數。

特洛伊科技班課程（Troy Tech Program）分為四年，現開放招生，學生需要提前通過考試，該項考試對外開放，並不限富樂頓學區學子。考試日期2024年1月13日、20日、及27日。

特洛伊科技班課程從九年級開始先修大學預修電腦科學原理課程，10至12年級再細分為不同方向，如媒體，商業，電腦科學，網絡防禦，工程，政府領導力等，這些課程以大學預修（AP），國際學士（IB），優等班（榮譽），雙重學分（Dual Credit），證書（Certification）等方式進行。

學生完成以科學、技術、工程、和數學為基礎的四年科技班課程後，12年級時還需完成150小時實習，可以是在公司實習，或跟著大學輔導教授。每年暑假，超過400位12年級學生得到實習學分，而這個學分對申請大學有競爭優勢。

該校表示，讀完特洛伊科技班的99％學生都能進入理想大學，其中75％進入四年制大學，該校畢業生進入加州理工學院、和南加大（USC）錄取率，比全國高25％，柏克萊加大錄取率比全國高21％，史丹福大學錄取率比全國高5％。

該校科技項目（STEM）在全美排名前茅，特洛伊高中近70％學生都會進入科技班項目學習，已培養無數優秀學子。學生組隊參加校外比賽，成果傲人。

全國最佳公立高中排名第 37 位，全國最佳 STEM 高中排名第 39 位，2023 年橙縣最佳公立高中排名第 1，全國科學奧林匹克競賽冠軍 13 次。

由於特洛伊科技計劃，特洛伊高中於2017年 4 月獲得了加州教育部頒發的示範計劃金絲帶學校獎。

Troy Tech 歡迎所有八年級申請者，此頁面的捷徑：applicants.troyhigh.com。學校地址2200 E. Dorothy Lane, Fullerton, CA 92831，如有任何疑問，可發送電子郵件至 [email protected] 或電 714-626-4425洽詢。

加州 橙縣 亞裔

上一則

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

下一則

新港灘遊船賞節日燈光秀 持續到年底

延伸閱讀

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
要讀大學嗎？46%Z世代說不值得 39%認為很重要

要讀大學嗎？46%Z世代說不值得 39%認為很重要
該不該上大學？46%的Z世代認為不值得 僅39%認為重要

該不該上大學？46%的Z世代認為不值得 僅39%認為重要
捷克全國哀悼日 降半旗悼念查理大學槍擊案遇害者

捷克全國哀悼日 降半旗悼念查理大學槍擊案遇害者
喬州卡布郡學區地圖涉歧視 聯邦法官判違憲令重畫

喬州卡布郡學區地圖涉歧視 聯邦法官判違憲令重畫
新州6學區更新設施案 3通過3否決

新州6學區更新設施案 3通過3否決

熱門新聞

上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
李筱莉（右）在某次大會上擔任翻譯。（圖：李筱莉提供）

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2023-12-24 21:14
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

2023-12-23 15:09
會計師提醒民眾，千萬不要將社安號隨意告知他人。（Pexels）

華人借社安號給朋友開銀行卡 惹上官司還坐牢

2023-12-20 15:32
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女帳號借友炒股 2年後被追繳3.7萬稅款

2023-12-20 01:20

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？