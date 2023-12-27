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劉美芳著作 來一碗法律大補湯 推出再版

洛杉磯

洛杉磯訊】劉美芳律師著作「來一碗法律大補湯Legal Soup Du Jour」 ，於歲末佳節來臨之際推出再版 (見圖)。現只要新訂閱 Castleton Law Group 臉書 Facebook 粉絲專頁，前100名將有機會免費獲贈一本。

最新出版的平裝實體書分繁體或簡體中文兩種版本，如欲直接訂購可電洽，或上eBAY網站訂購。此外，電子書亦順利上架亞馬遜 Amazon Kindle 網站，習慣看電子書者可上網訂閱。

「來一碗法律大補湯」是劉美芳律師將過去所累積的經驗匯集成冊，以敘述文方式，一邊說故事，一邊帶給讀者實用的法律知識。該書内容輕鬆易讀，故事裡形形色色的主角，都可能是週邊熟悉的人物。世上人間百態，紅男綠女，在一篇篇的故事裡躍然紙上，讀後獲益良多。

該書出版初衷，在於灌輸華人在美應有的基本法律常識，希望讀者能由精選的法律故事當中，省思啓發，防患未然。書中故事多數改编自真實事件，人生百態，無奇不有，她以淺顯易懂的方式做出精闢法律解析。「來一碗法律大補湯」全書以民事、商業、婚姻、遗產四大區塊作為主軸，將法律疑難比擬為各類症狀，加以對症下藥。每篇附上一段「法律小補帖」提示重點。

劉美芳律師獲加州西南法學院法學博士，1986年起於美國加州開辦律師事務所至今，歷經多年執業淬煉，精通商業、民事、婚姻、遺產法律訴訟，服務範圍擴及爾灣、洛杉磯、河濱市、聖貝納迪諾地區。劉美芳97至01年期間連續四年被甄選為加州律師公會常務委員。她亦曾任職洛杉磯地檢處及加州高等法院調庭官。

成功加入臉書 Facebook 粉絲專頁讀者，記得另傳私訊告知 https://www.facebook.com/Castletonlawgroup/ 。如有法律疑難可洽劉美芳律師事務所 Castleton Law Group ，地址是17800 Castleton Street, Suite 630, City of Industry, CA ，電話 (626) 810-9300，網址 www.castletonlaw.com。

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