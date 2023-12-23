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極品假期 聖誕季優惠12/29止 另有河輪說明會

洛杉磯訊
河輪行經德國烏茲堡。(業者提供)
河輪行經德國烏茲堡。(業者提供)

極品假期十二月聖誕季推出的「全包式-頂級河流遊輪送機票」多重優惠活動，至12月29日止。凡在截止前訂購特定Viking維京河輪行程，可享有免費歐洲來回機票、再送每房250元折扣，訂金每人25元。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的河流遊輪旅遊方式，現在受眾多旅客的歡迎。極品假期以專業的角度來為大家介紹遊輪的優點及許多遊輪的促銷方案。並訂2024年2月17日(星期六) ，在羅蘭岡舉辦全包式「維京河流遊輪說明會」，當日備有精緻茶點招待及行李箱摸彩。名額有限，可去電預約報名。

「河流遊輪全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心；至行程結束由專人送機。是一種充滿魅力，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

極品假期精選四個河流遊輪行程(基本房)：「4/13/2024多瑙河華爾滋8天」，造訪4國：匈牙利、斯洛伐克、奥地利、德國；布達佩斯至帕紹，每人2599元起。「3/6/2024城市之光12天」，造訪3國：捷克、德國、法國；布拉格至巴黎，每人3499元起。「4/6/2024巴黎至瑞士12天」，造訪3國：法國、德國、捷克；巴黎至瑞士，每人3799元起。「11/11/2024大歐洲15天」，造訪4國： 匈牙利、奥地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人4899元起。免費機票出發城市有：洛杉磯、舊金山、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市可去電洽詢。

如果你對遊輪有著憧憬與嚮往，那麼可連絡河流遊輪專家「極品假期」全美免付費電話1-888-680-5688，計畫你的河流遊輪之旅。

德國 觀光 舊金山

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