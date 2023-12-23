新世紀傢俱聖誕新年特價 折扣低至兩折

「新世紀傢俱」推出聖誕新年大優惠，特價商品折扣低至兩折，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該店表示，為方便顧客購買家具，聖誕節 及新年照常開業，營業時間更改為聖誕前夕24日(星期日)上午11時至下午5時，聖誕節25日中午12時至下午4時30分，新年前夕31日上午11時至下午5時，新年1日中午12時至下午5時。

在此次的特價商品中，有大型皮沙發椅特價129元、高級兩座位布沙發148元、舒適皮沙發兩件組特價349元、轉角布沙發兩件組特價399元、大型實木五斗櫃特價199元、印尼 全實木大型Buffet Table特價 199元、高級實木餐桌五件組特價188元、單人實木床98元、布藝雙人床三件組特價118元、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元、現代舒適布藝沙發兩件組特價399元等。

另有美國第一品牌Ashley家具大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

擁有25年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部以成本價出售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)。平時每週七天營業，時間由上午11時至下午6時。