節慶將臨 ASQ提供戒煙者克服吸煙誘因方法

節慶將臨，帶來了親朋戚友團聚的幸福快樂時光，也為正在努力戒煙的人帶來了挑戰。

加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授、及「ASQ (Asian Smokers'Quitline )華語戒煙專線」創辦人朱書宏博士説：「每年這個時候不只是要測試你的毅力，也是令吸煙者變得更堅強、並練習無煙生活的一個好機會。我們在這裡提供一些策略來增強戒煙者的信心，幫助你克服吸煙的誘因，煙癮和抽煙的衝動。同時也鼓勵戒煙者考慮做好計劃，並按計劃戒煙。」

找出吸煙的誘因：想像你正在參加假日聚會，突然你想抽煙。這就是誘因的一種。讓你想抽煙的某種情形，可能是壓力、無聊，甚至只是因為有人在你身旁吸煙。

應该怎樣做？朱書宏博士説， 在假期之前嘗試找出你吸煙的誘因。了解是什麼令你渴望要吸煙的原因，這將有助於你做好準備。例如，當你感到有壓力時，就練習深呼吸。透過鼻子慢慢地吸氣，屏住呼吸，然後透過嘴巴慢慢地呼氣。這簡單的方法能讓你感到平靜下來，不被吸煙的衝動令你屈服。

然後準備好你的戒煙工具包。先準備好一個戒煙工具，其中包括你想吸煙時可以幫助你的代替品；例如無糖口香糖、硬糖果、肉桂條、吸管、牙籤或壓力球。當你很想抽煙時，請伸手去拿這些代替品，而不是香煙。

你要選擇無煙聚會。考慮參加那些不允許吸煙的活動，讓這些聚會就像是練習無煙生活的一個好機會。

平時想像自己是一個不吸煙的人，即使在社交場合也是如此。如果你發現參加的聚會上有人吸煙，請留在無煙區，使用你的戒煙工具包；令自己忙碌起來，幫忙擺桌子或完成其他任務。這可以幫助你保持不吸煙並專注於享受這個聚會。

有時，你可能會犯錯而抽煙。 但勿對自己太苛刻。 戒煙並不容易，而且可能需要不只一次的嘗試。記住，一時的失誤並不代表你已經失敗。把它視為學習和改良(增強)戒煙經驗的機會。只要你每次都能繼續堅持下去，就離永久戒煙不遠了。

朱書宏博士説，不要害怕尋求他人的幫助。很多人及支援團體都能為你提供戒煙的建議並為你打氣加油。歡迎聯絡 ASQ華語戒煙專線1-800-838-8917，或參加一個本地支援團體。他們能引導你踏上戒煙的旅程。ASQ華語戒煙專線亦會為合資格的吸煙者，提供兩星期免費尼古丁戒煙貼片。

朱博士表示，總而言之，假期季節固然充滿歡樂和喜慶，但對於那些致力於戒煙的人來說也可能是個充滿挑戰的時候。然而，請記住，每次節日聚會和慶祝活動，都可以作為你成為非吸煙者的一次訓練課程。

ASQ華語戒煙專線由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為超過 20,000 名美國亞裔 社區的居民用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7時至晚上 9時。可以去電1-800-838-8917（國、粵語）聯繫，或在線登記www.asq-chinese.org。發簡訊「戒煙」到 66819 ，獲取有助戒煙的中文信息。