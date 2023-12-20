勞倫斯‧格拉夫的璀璨鑽石人生

60多年前，15歲的勞倫斯‧格拉夫(Laurence Graff) 首次來到倫敦著名珠寶區工作同時在中央藝術和工藝學校上課，從此與鑽石結下不解之緣，醉心追求鑽石永恆的美。他說，凝望這些閃亮的鑽石時，總會仔細研究寶石的淨度和切割方法。這種好奇心成為了他深信投身鑽石行業的使命。他對珍稀寶石的熱愛和生意頭腦，從倫敦東部躍身世界舞台，成為與皇室貴族、國家元首和文化先驅看齊的人物

勞倫斯‧格拉夫在18歲時便創立第一家公司。他的創業天賦、洞悉先機的慧眼與冒險精神，為他奠定成功的基礎。不久後，一位鑽石商供應33顆小鑽石。勞倫斯‧格拉夫憶述，與其製作33枚鑽戒，他將所有鑽石組成一顆閃爍的大鑽石鑲嵌在一枚戒指上，賣給英格蘭北部的一家珠寶店。回到倫敦之後，珠寶店的東主打電話說已經把戒指賣出，並想馬上訂購另一枚！

他因此深受啓發，想出其他方法，打造令人夢寐以求的獨特戒指。他以六顆鑽石環繞中央的鑽石，四周再鑲嵌12顆鑽石，製作共有19顆鑽石的戒指。之後開始採用祖母綠、紅寶石和藍寶石。

高級珠寶

由格拉夫工匠巧手雕琢的高級珠寶，每一顆寶石也由格拉夫家族成員用心挑選，確保色澤、淨度和品質也無出其右。

於是他於1960年創立格拉夫珠寶，兩年後在倫敦開設第一家零售店，當時珠寶業仍以批發和工場為主，也極度守舊，銳意設計創新珠寶的勞倫斯‧格拉夫因而被標籤為異類。勞倫斯‧格拉夫積極開拓全球客源，因此決定在1967年開展多趟旅程，把自己的設計帶到世界各地十分成功，之後便經常到各地舉辦展覽，反應熱烈。其後，格拉夫策略性地在世界各地開設珠寶店，繼2000年在摩納哥巴黎大飯店開設第一家英國境外的珠寶店後，格拉夫目前在全球已有50多家珠寶店成為國際知名的珠寶品牌。

現代經典

光芒璀璨的經典鑽石珠寶以密鑲鑽石精琢而成，每一個匠心打造的琢面也閃亮動人，綻放時尚懾人魅力。

人們常說勞倫斯‧格拉夫曾經處理的珍貴鑽石比當代、甚至任何時期的珠寶商都要多。這些絕美寶石既有充滿歷史色彩的瑰麗美鑽，也有全新開採、注定成為傳奇名鑽的頂級鑽石。

至愛獻禮

格拉夫以滿懷熱忱和工藝雕琢的珠寶，見證矢志不渝的真愛。

他非常重視每一位客人，當中不乏皇室貴族、商賈名流和舞台巨星。他高興地表示，這些都是他工作上的意外收穫，和很多客戶成為了朋友。投身珠寶業60年間，勞倫斯‧格拉夫榮獲多項殊榮，不但四度獲得英女皇企業獎(Queen’s Awards to Industry)，更在英女皇壽辰當天獲授予官佐勳章，這些榮耀至今仍然令他興奮不已。他對鑽石的熱情與渴求始終如一，這份優良傳統，使格拉夫的寶石和珠寶珍品繼續成為世界上無與倫比的瑰麗珠寶。

醉人光芒

探索格拉夫華麗珠寶傑作，見證珍貴美鑽寶石的迷人美態。

格拉夫臻禮

格拉夫臻禮匯聚璀璨美鑽、奪目珠寶和令人夢寐以求的雋永珍品，為節日季增添夢幻光芒。